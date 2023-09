Merida One-Sixty FR: mountain bike da enduro nata per i bike park

Merida presenta la nuova Merida One-Sixty FR una mountain bike nata per l’enduro ed il cui habitat naturale sono i sempre più diffusi bike park. Il telaio robusto la rende stabile e reattiva per i biker che amano affrontare le discese più impegnative senza dover ricorrere a una bici da downhill.

La One-Sixty FR attrarrà anche coloro che non intendono investire cifre importanti che caratterizzano le enduro di lusso o downhill specialistiche. Questa enduro sfrutta la collaudata tecnologia del telaio LITE in alluminio della gamma One-Sixty di Merida, ma con alcune modifiche fondamentali. L’aumento dell’escursione anteriore ora da 171mm, gli ammortizzatori a molle elicoidali e una configurazione “mullet” attorno al robusto telaio in alluminio fanno sì che sia costruita per durare nel tempo.

La One-Sixty FR, infatti, si concentra sulle massime prestazioni delle sospensioni e dei freni piuttosto che sulla riduzione del peso. Il telaio, inoltre, è stato testato nelle condizioni estreme di utilizzo nei rinomati laboratori dello Zelder Institute di Zurigo. Tuttavia, Merida ha assegnato al telaio una garanzia di 5 anni dall’acquisto per la categoria d’uso più dura (Cat. 5).

Merida ha inoltre privilegiato la qualità dei componenti delle sospensioni e dei freni rispetto alla trasmissione, perché sono questi a fare la vera differenza nei trail. Deragliatori, catene e cassette si usurano o si danneggiano, ma freni e sospensioni di alta qualità dureranno per tutta la vita della bicicletta. Infatti, si traduce in freni a quattro pistoncini con un grande disco da 220 mm all’anteriore per una frenata potente e costante, forcelle regolabili e ammortizzatori elicoidali di alta gamma su tutti i modelli.

Completano la dotazione pneumatici Continental a doppia carcassa/downhill e tubeless ready di serie.

Merida One-Sixty FR: prezzo

One-Sixty FR di merida è disponibile in Italia nel modello One-Sixty FR 400, in due varianti colore – Dark strawberry e Dark silver – a un prezzo suggerito al pubblico di 2.990,00 euro.

