ISA Yachts Zeffiro: il nuovo catamarano a motore dal design innovativo

Il nuovo catamarano a motore ottimizzato per una performance superba e un comfort d'eccellenza.

ISA Yachts Zeffiro è il nuovo catamarano a motore da 130 piedi con volumi incredibili e design innovativo, che esalta la sensazione di lusso e spaziosità, presentando un maggior numero di vantaggi rispetto ai tradizionali monoscafi senza rinunciare a stile e innovazione, per una migliore esperienza di crociera.

Il baglio di 13,10 m rappresenta un vero punto di forza di questo yacht, fornendo di fatto i volumi interni di un motoryacht di dimensioni molto più grandi.

ISA Yachts Zeffiro: le caratteristiche

Sul main deck, il layout prevede la suite armatoriale a tutto baglio che occupa tutta la zona prodiera. Completo di letto king-size, salotto privato, cabina armadio di eccezionali dimensioni e scrivania rivolta a prua, la sua vetrata panoramica a 180° offre una transizione senza soluzione di continuità al pozzetto di oltre 100 mq dotato di vasca idromassaggio.

A poppa dell’area armatoriale, la zona giorno si estende su 200mq con confini sapientemente sfumati tra interno ed esterno. Attraverso le grandi aperture tipiche dei multiscafi, la luce naturale accentua i raffinati interni di Isabelle Racoupeau, rivelando la delicata armonia delle linee contemporanee degli arredi e l’elegante contrasto di colori delle tappezzerie.

Il lower deck ospita la zona equipaggio e 4 cabine doppie VIP, caratterizzate da una maggiore altezza libera e da più spazio e privacy rispetto ad un equivalente #superyacht monoscafo.

Per quanto riguarda il comandante, la sua spaziosa cabina è comodamente situata sull’upper deck tra la timoneria a prua ed il salone di poppa che si apre su un altro pozzetto a tutto baglio per diversi posti a sedere per gli amanti dell’outdoor.

Sul flybridge da 80 mq, gli ospiti possono scegliere tra un’altra vasta zona prendisole e l’ombra proiettata dall’hard-top del bimini sulla zona bar di prua.

Oltre ad accogliere le cabine degli ospiti e dell’equipaggio, il lower deck prevede lo stivaggio per i water-toy e per il tender a prua, e 2 ampie sale macchine nella zona di poppa adiacente al beach club che, ad ali laterali abbassate, si trasforma in un immenso spazio privilegiato dove gli ospiti possono crogiolarsi al sole.

Con un’autonomia di 3.700 miglia nautiche, ISA Yachts Zeffiro offre una navigazione confortevole e sicura anche in condizioni meteorologiche imprevedibili, grazie alla naturale stabilità dei suoi due scafi e senza bisogno di stabilizzatori. Inoltre, il suo pescaggio molto basso permette di raggiungere praticamente senza limiti qualsiasi destinazione comprese le baie remote, per indimenticabili viaggi.

