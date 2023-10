Orari oggi F1 GP Austin 2023 su TV8 e in diretta su Sky e Now

Ecco gli Orari F1 GP Austin 2023 su TV8 con il via della gara in differita Domenica 22 Ottobre alle 22.30 insieme a Sky e Now.

Torna la Formula Uno con il Gran Premio degli Stati Uniti su Sky e in streaming su Now. Formato con la Sprint anche a Austin, con le qualifiche in programma venerdì; sabato la qualifica shootout che sancirà l’ordine di partenza della Gara Sprint. D

Il “Circuit of the Americas” ospita il Gran Premio dal 2012, con l’eccezione del 2020, quando il Covid-19 impedì lo svolgimento della gara. È un tracciato completo, da medio alto carico aerodinamico. Caratteristica è la prima curva, a sinistra, che arriva al culmine di una ripida salita di 22 metri percorsi in 200 metri lineari, con i piloti che dopo la partenza si sparpagliano a ventaglio alla ricerca della migliore traiettoria. Segue poi una prima parte molto filante caratterizzata da una sequenza di curve medio-veloci che arriva al tornantino della curva 11: da lì parte un lungo rettilineo che porta all’ultima parte del tracciato, dove invece abbondano curve lente e a novanta gradi.

Ad Austin si correrà per l’undicesima volta: in cinque occasioni ha trionfato Lewis Hamilton, l’ultima nel 2017. Dieci anni prima, nel 2007, Lewis aveva vinto la sua prima gara in Formula 1 proprio nel Gran Premio degli Stati Uniti che però all’epoca si disputava a Indianapolis.

Alcune curve del Circuit of the Americas, progettato da Hermann Tilke, sono ispirate a più note curve di altri storici tracciati. Le curve dalla 3 alla 6 infatti ricordano le Maggotts e Becketts di Silverstone, le curve dalla 12 alla 15 si ispirano a una sezione dell’Hockenheimring e il tratto dalla 16 alla 18 alla nota curva 8 dell’Istanbul Park.

Orari F1 TV8 GP Austin 2023

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di Formula 1 su TV8.

Sabato 21 ottobre

Ore 21.30: Replica Paddock Pre Qualifiche

Ore 22.00: Replica Qualifiche F1

Ore 23.15: Paddock PreSprint ShootOut

Ore 23.30: Sprint ShootOut F1

Ore 00.30: Paddock Post Sprint ShootOut

Ore 01.00: Paddock PreSprint

Ore 01.30: Sprint F1

Ore 02.15: Paddock Post Sprint F1

Domenica 22 ottobre

Ore 20.15: Replica Sprint F1

Ore 21.00: paddock Pre Gara

Ore 22.30: Gara F1

Ore 00.30: Paddock Post Gara

Orari F1 GP Austin 2023 Sky e Now

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di Formula 1 su SKY e NOW in diretta.

Sabato 21 ottobre

Ore 16.40: F1 Academy – First race

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: qualifiche shootout

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22.25: F1 Academy – Second race

Ore 23.15: Warm Up

Ore 23.30: Paddock Live

Ore 24: F1 Sprint

Ore 24.45: Paddock Live

Domenica 22 ottobre

Ore 16.35: F1 Academy – Third race

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21: F1 gara

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: Debriefing

Ore 24.30: Race Anatomy

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED