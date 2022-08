Orari MotoGP TV8 oggi Silverstone 2022 e diretta SKY

Ecco gli orari della MotoGP su TV8 a Silverstone, sede del GP di Gran Bretagna, e su SKY e NOW in diretta. La partenza del Gran Premio è prevista per oggi Domenica 7 Agosto alle ore 14 quando verrà dato il via l’11esimo gran premio della stagione del Motomondiale, il primo dopo la pausa estiva.

Fabio Quartararo è in testa al Mondiale con la Yamaha e proprio ad Silverstone potrebbe allungare ulteriomente sul gruppetto degli inseguitori. A 21 punti c’è Aprilia di Aleix Espargaro, 58 sono i punti di distacco sulla Ducati Pramac di Johann Zarco, 66 quelli sulla Ducati di Pecco Bagnaia e 67 sulla Desmosedici del team Gresini di Enea Bastianini. Qui la classifica MotoGP piloti, marche e team.

Le gare di tutte le classi andranno in onda in diretta su Sky Sport MotoGP e sull’app Now, mentre come sempre TV8 trasmetterà le differite.

Orari TV8 oggi MotoGP Silverstone 2022 in chiaro



Qui sotto gli orari della MotoGP su TV8 per poter vedere il Gran Premio di Gran Bretagna in differita, in chiaro e gratis. Occasione ghiotta, perché siamo al primo GP dopo della pausa estiva del motomondiale. Vedremo se i team hanno optato per qualche miglioramento a livello tecnico.

Domenica 7 Agosto

Ore 15.20: Gara Moto3

Ore 17.00: Gara MotoGP

Ore 18.30: Gara Moto2

Orari SKY MotoGP Silverstone in diretta SKY e NOW



Qui sotto invece gli orari delle dirette TV su SKY del GP di Silverstone in Gran Bretagna, che sono visibili anche in streaming anche su NOW.

Domenica 26 giugno

Ore 10.15: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto3

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 13.30: Speciale “Lamborghini – The dream Factory” (Sky Sport Action)

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.30: gara Moto2

Ore 16.30: Zona Rossa

Ore 17: Race Anatomy MotoGP

Ore 18: Speciale “WDW 2022”

Ore 19.30: Speciale “Lamborghini – The dream Factory” (Sky Sport Arena)

“Lamborghini – The dream Factory” è uno speciale realizzato in collaborazione con Lamborghini, una visita a quella che è la “Dream Factory” dove nascono le vetture da sogno.

Il racconto passa attraverso la visita al museo Lamborghini, per poi addentrarsi nella factory dove vengono prodotte le auto, nel caso specifico la Huracan Evo 2, per scoprire come nasce una supercar, dalla prima scocca fino alla macchina finita e pronta per la consegna. Infine, il reparto corse e il centro stile, con l’intervista al responsabile Mitja Borkert.

