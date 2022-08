MotoGP Silverstone 2022: ecco la griglia di partenza

Le qualifiche della MotoGP a Silverstone hanno portato bene per le moto italiane. In prima prima fila ci sarà Johann Zarco del team Ducati Prima Pramac che oltre alla pole ha registrato anche il nuovo record della pista con 1:57.767.

Alle sue spalle c’è Maverick Vinales su Aprilia ed in terza posizione Jack Miller in sella alla Ducati ufficiale. Quarto posto per il campione del mondo Fabio Quartararo che partirà davanti a Pecco Bagnaia sull’altra Ducati ufficiale per una MotoGP che riparte dopo la pausa.

MotoGP Silverstone 2022: la griglia di partenza

Pos nr Pilota Nazione Team Moto Tempo 1 5 Johann Zarco Fra Prima Pramac Racing Ducati 1’57.767 2 12 Maverick Viñales Spa Aprilia Racing Aprilia 1’57.865 3 43 Jack Miller Aus Ducati Lenovo Team Ducati 1’57.931 4 20 Fabio Quartararo Fra Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 1’57.938 5 63 Francesco Bagnaia Ita Ducati Lenovo Team Ducati 1’57.961 6 41 Aleix Espargaro Spa Aprilia Racing Aprilia 1’57.966 7 72 Marco Bezzecchi Ita Mooney Vr46 Racing Team Ducati 1’58.101 8 23 Enea Bastianini Ita Gresini Racing Motogp Ducati 1’58.106 9 89 Jorge Martin Spa Prima Pramac Racing Ducati 1’58.174 10 10 Luca Marini Ita Mooney Vr46 Racing Team Ducati 1’58.317 11 42 Alex Rins Spa Team Suzuki Ecstar Suzuki 1’58.318 12 36 Joan Mir Spa Team Suzuki Ecstar Suzuki 1’58.543

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.