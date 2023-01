L’auto più venduta di tutti i tempi non è quella che immagini tu

E’ sul mercato da quasi sessant’anni, e sembra non dimostrare alcun segno di vecchiaia. Possibile? Si, perchè è già dal 1997 che è il modello di auto più venduto di sempre. Insomma, un successo che dura da decenni, anche se, almeno qui in Italia, il record viene più o meno ignorato.

No, non è una Fiat 500 o Panda, anche se le vendite in Brasile potrebbero far impennare i numeri di vendita. Non sono neanche la coppia Volkswagen Maggiolino e Golf. Il Maggiolino ha conquistato i cuori come Herbie in The Love Bug nel 1968, anno in cui è stato il più venduto.

La Volkswagen Golf, invece, è stata l’auto più venduta in Europa per sette anni di fila, fino a quando ha perso lo scettro cedendolo alla Ford Fiesta nel marzo 2017. Ma la striscia si è interrotta solo per un mese prima che la Golf risorgesse, dando vita a sette generazioni del modello e vendendo più di 35 milioni di unità in tutto il mondo.

Negli Stati Uniti Ford domina la serie F dei pick up Ford, con l’F-150 che è il veicolo più venduto in America per 42 anni di fila, conquistando un posto di rilievo anche nelle vendite globali con oltre 40 milioni di esemplari venduti. Ma non è neanche lui ad essere il più venduto a livello mondiale.

Toyota Corolla è l’auto più venduta di tutti i tempi

La Toyota Corolla è il best-seller ufficiale del mondo dell’auto. Ha debuttato nel 1966 e, oltre mezzo secolo dopo, sono state vendute più di 50 milioni di Corolla in tutto il mondo. E non è finita, perchè il dato è del 2022.

Diciamo la verità, non è l’auto più sexy in assoluto, ma rappresenta una scelta razionale per un’auto robusta e affidabile che può durare una vita. In Italia viene proposta la Corolla Cross, con prezzo a partire da 35.300 €, offrendo affidabilità, sistemi di sicurezza all’avanguardia e un’ottima resa chilometrica.

