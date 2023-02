Bluegame Miami International Boat Show 2023: dopo gli eccellenti risultati dello scorso mese a Düsseldorf, il brand di Sanlorenzo salpa oltre oceano per il Miami Boat Show. Un palcoscenico importante che ospiterà una première di altrettanta rilevanza per il mercato americano.

Bluegame Miami International Boat Show 2023: l’ammiraglia BG72

La BG72, ammiraglia della flotta, sarà infatti presentata per la prima volta negli Stati Uniti: il pluripremiato modello, che ha sorpreso e conquistato tutti negli ultimi due anni con la sua anima cross-over, è pronto ad ammaliare anche l’America con il suo layout unico che sfugge a qualsiasi categorizzazione. Uno spirito libero, anello mancante tra open e flybridge, perfetto per gli audaci che non amano i compromessi.

Insieme alla sorella maggiore sarà esposta la BG42, primo e storico modello del marchio, che è custode della sua anima cross-over e dei suoi valori fondanti: open all-in-one, walk around, cruiser, fishing boat.

Bluegame arriva a Miami sull’onda dei successi dell’ultimo periodo, tra cui l’annuncio della presenza alla 37° America’s Cup con la BGH, chase boat, che volerà a 50 nodi spinta esclusivamente da idrogeno e accompagnerà il team americano American Magic dello New York Yacht Club.

