Una Ferrari Roma è caduta dall’ascensore e si è distrutta completamente

Si, avete letto bene: una Ferrari Roma da 200.000 euro è caduta da un ascensore distruggendosi completamente. E’ successo non in una abitazione privata ma in uno concessionario di Palm Beach, in Florida. A quanto pare l’ascensore ha avuto un malfunzionamento, lasciando la Ferrari Roma letteralmente appesa nel vano montacarichi.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per districare la situazione, che sembrava davvero la sceneggiatura di un film. E non è stato un lavoro semplice. E’ stato necessario per prima cosa limitare una perdita di carburante dalla Roma, che ricordiamo ha un V8 biturbo da 3,9 litri che eroga 612 cavalli. Per fermare la perdita, i vigili del fuoco hanno dovuto interrompere completamente l’alimentazione dell’edificio.

Una volta risolto il problema, i vigili del fuoco hanno utilizzato un nuovo demolitore rotante per rimuovere l’auto dall’ascensore. La Roma è ovviamente un’auto relativamente leggera, ma per sollevarla dall’ascensore sono stati necessari un braccio di 13,5 metri e diversi argani da quasi 23.000 kg. Le squadre intervenuto hanno impiegato circa quattro ore per rimuovere la vettura, ma fortunatamente il guasto all’ascensore non ha causato feriti.

Sembra improbabile che la Roma possa essere riparata, visti i danni subiti dalla caduta. L’intera parte posteriore è distrutta, ci sono danni estesi sul tetto ed è facile immaginare che anche il telaio sia stato piegato. A meno che, come dice Carbuzz, un coraggioso YouTuber non voglia acquistarla a poco prezzo, probabilmente verrà venduta come pezzo di ricambio.

