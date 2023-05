La Mini Cooper Electric introduce la nuova generazione della famiglia Mini. La nuova edizione dell’iconica Mini 3 porte è orientata al divertimento di guida elettrico ed è disponibile in due diverse configurazioni di potenza. Con la sua guida agile ed entusiasmante, la Mini Cooper Electric rappresenta la mobilità premium a zero emissioni del futuro.

Mini Cooper Electric: motore e autonomia

Nella nuova famiglia Mini, la Mini Cooper E possiede una coppia di 135 kW mentre la Mini Cooper SE arriva fino a 160 kW. L’accelerazione avviene senza ritardi e senza interruzioni di marcia. La batteria ad alta tensione agli ioni di litio è installata nel pianale della Mini Cooper Electric per ottimizzare la tenuta di strada e la distribuzione del peso, aumentando al contempo la stabilità e l’agilità del veicolo. In questo modo, Mini ridefinisce il caratteristico go-kart feeling del marchio, perpetuando con coerenza il concetto di divertimento di guida urbana.

La capacità della batteria della Mini Cooper E è di 40,7 kWh, mentre quella della Mini Cooper SE è di 54,2 kWh. Ciò conferisce ai nuovi modelli un’autonomia prevista tra i 300 e i 400 chilometri, ampliando notevolmente il raggio d’azione per le escursioni in ambito urbano e non solo.

Mini Cooper Electric: design e interni

Con la sua tipica concezione dello spazio, la Mini Cooper Electric dimostra la massima flessibilità di un veicolo appositamente costruito per rispondere al meglio in ogni situazione. Il design dell’abitacolo consente di ampliare il volume del bagagliaio e di includere quattro posti a sedere.

Al centro dell’abitacolo visivamente ridotto c’è il display circolare della strumentazione centrale, icona di Mini, che sarà reinterpretato sotto forma di display Oled nella prossima famiglia di modelli. Il display Oled ha un diametro di 240 millimetri e combina le funzioni del quadro strumenti e del monitor di bordo. Il design elegante e l’aspetto senza cornice gli conferiscono un aspetto particolarmente ricercato.

Il comando a sfioramento consente un’interfaccia utente completamente nuova e minimalista che controlla anche le funzioni integrate di infotainment e clima. Con la plancia purista che funge da palcoscenico per il display centrale circolare, Mini continua la tradizionale eredità di design della MINI classica.

Oltre al display centrale, anche il volante della prossima famiglia di modelli è stato radicalmente ridisegnato. La versione standard ha un design a due razze. L’allestimento opzionale aggiunge una caratteristica finitura in tessuto come terzo elemento, oltre a una geometria sportiva. La prossima famiglia di modelli Mini ispira per la sua varietà di materiali e colori di alta qualità e sostenibili e per gli innovativi design dei tessuti. Il Vibrant Silver è un dettaglio cromatico ricorrente, che aggiunge un tocco speciale con il suo aspetto metallico e scintillante, sia all’esterno che all’interno.

La gamma di sedili è altrettanto varia. Una fresca combinazione di nuovi colori e motivi abbinati a elementi di stile classico come il motivo pied-de-poule crea un ponte tra il passato e il futuro. I pannelli laterali dei sedili laminati hanno un aspetto particolarmente pregiato e confermano l’attenzione ai dettagli. Come i braccioli integrati per la prima volta nei sedili, che contribuiscono all’atmosfera familiare dell’abitacolo.

Anche i cerchi in lega leggera, completamente ridisegnati, seguono il principio del nuovo linguaggio formale. I cerchi Mini della prossima famiglia di modelli si concentrano su un design grafico caratterizzato da forti contrasti di colore. Questo crea un’illusione di grandezza, che viene ulteriormente enfatizzata dalle razze che puntano verso l’esterno. Il design delle ruote, più sobrio e bidimensionale, contribuisce a migliorare le qualità aerodinamiche e ad aumentare l’autonomia grazie al suo design compatto e bidimensionale.

