Il Cantiere Nautico Feltrinelli e Frauscher celebrano vent’anni di collaborazione al Salone Nautico di Venezia 2024, presentando la Frauscher x Porsche 850 Fantom Air e altri modelli iconici.

Il Cantiere Nautico Feltrinelli, in collaborazione con Frauscher, celebra quest’anno vent’anni di partnership partecipando al prestigioso Salone Nautico di Venezia 2024. Tra le numerose imbarcazioni in esposizione, spicca la Frauscher x Porsche 850 Fantom Air, frutto della collaborazione tra il cantiere austriaco e la storica casa automobilistica Porsche.

La Frauscher x Porsche 850 Fantom Air è un’imbarcazione che unisce la tecnologia di propulsione elettrica della Porsche Macan con il design di Frauscher. Basata sulla piattaforma della Frauscher 858 Fantom Air, questa barca è stata progettata per offrire prestazioni eccezionali e un design elegante. La plancetta di poppa si apre su una spaziosa area lounge con due comodi prendisole, mentre la consolle di guida, progettata dallo Studio F. A. Porsche, include sedili ergonomici e un volante dal design sportivo.

Accanto alla Frauscher x Porsche 850 Fantom Air, sarà esposta anche la Frauscher 858 Fantom. Questo modello, creato da Thomas Gerzer in collaborazione con Harry Miesbauer e Gerald Kiska, è rinomato per la sua eleganza e le sue prestazioni. Progettata per ospitare fino a sette persone, l’858 Fantom vanta un ampio prendisole a poppa, una spiaggetta spaziosa e una cabina sottocoperta. La coperta in teak e i tessuti disponibili in vari colori aggiungono un tocco di lusso a questa imbarcazione iconica.

A testimonianza della storia e della tradizione di Frauscher, è presente al Salone anche la Frauscher 717 GT, verniciata in un iconico “Racing Blue”. Questa imbarcazione, diventata un’icona ed esposta al Salone come “guest star”, è particolarmente importante per il cantiere di Gargnano che nel 2011 decise di metterla a disposizione di una squadra di giornalisti in occasione del Raid Motonautico Pavia-Venezia. Omaggio agli eleganti Gentlemen’s Racer degli anni ’20, la 717 GT si caratterizza per la carena dalla forma a “V” profonda e la prua affilata che assicurano massimo comfort e sicurezza. Grazie al posizionamento centrale del motore e al sistema di trasmissione diretta, con un’elica iperventilata, gli armatori possono godere di sensazioni uniche e adrenalina pura.

Fonte Frauscher

Copyright Image: Sinergon LTD