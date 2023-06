Frauscher x Porsche 850 Fantom Air: il cantiere austriaco ha annunciato una collaborazione esclusiva con Porsche per lo sviluppo di un’imbarcazione sportiva elettrica a 5 stelle. Dotata della tecnologia di propulsione della futura Porsche Macan elettrica, l’imbarcazione di 8,67 metri di lunghezza, basata sulla piattaforma del Frauscher 858 Fantom Air, offre eccellenti caratteristiche di guida. La consegna di una prima edizione di 25 unità inizierà nel 2024.

Frauscher x Porsche 850 Fantom Air: caratteristiche

I due brand stanno lavorando allo sviluppo di uno yacht: Frauscher x Porsche 850 Fantom Air, destinato a stupire con le caratteristiche che già contraddistinguono la berlina sportiva, completamente elettrica, Porsche Taycan: accelerazione impressionante, abbondante potenza di traino, prestazioni superiori e design ispiratore.

Il Frauscher x Porsche 850 Fantom Air si basa sulla piattaforma del daycruiser Frauscher 858 Fantom Air, il cui scafo rimane sostanzialmente invariato. Porsche ha poi ottimizzato e sviluppato ulteriormente la tecnologia di propulsione progettata per i veicoli stradali, adattandola all’uso sull’acqua.

Ciò consentirà di sfruttare l’innovativa tecnologia di propulsione automobilistica Premium Platform Electric (PPE), su cui si baserà la futura Macan, primo modello Porsche completamente elettrico. La tecnologia comprende la batteria ad alta tensione agli ioni di litio con una capacità totale di circa 100 kWh, un motore elettrico sincrono a eccitazione permanente (PSM) di ultima generazione e la relativa elettronica di potenza. Grazie alla tecnologia a 800 volt di Porsche, l’imbarcazione elettrica può essere ricaricata presso le stazioni di ricarica rapida a corrente continua. È possibile anche la ricarica a corrente alternata.

Ci sono inoltre altri dettagli del progetto che portano la firma dello stile Porsche. Lo Studio F.A. Porsche è responsabile del design della timoneria, incluso il volante e la consolle con comandi e display integrati.

Come il Frauscher 858 Fantom Air con trasmissione tradizionale, anche la versione elettrica può ospitare fino a nove ospiti. La plancetta di poppa conduce a una generosa area lounge con due comodi prendisole. A prua una seconda area relax invita gli ospiti a godersi ogni momento a bordo. L’imbarcazione è dotata inoltre di due tendalini per l’ombra, un frigorifero, un salpancora elettrico con un’ancora in acciaio inossidabile e un sistema audio premium. I sedili e i rivestimenti vedono ancora una volta l’intervento di Porsche nella progettazione.

I primi vari sono previsti a partire dal 2024; il nuovo Frauscher x Porsche promette una navigazione senza emissioni, silenziosa, attraverso porti e baie, per una guida più sostenibile nelle acque interne o nei laghi aperti. Il modello è perfetto anche per il mare, garantendo una sicurezza totale anche con condizioni meteomarine più sfidanti.

Il progetto iniziale prevede una prima edizione esclusiva di 25 unità, che possono essere preordinate presso Frauscher e che saranno consegnate ai primi clienti a partire dal 2024.

