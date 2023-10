Triumph ha presentato la Thruxton Final Edition, un modello che offre elevate specifiche e prestazioni, unitamente a uno stile ancor più affascinante e senza tempo. La Triumph Thruxton, celebrata come la “café racer” per eccellenza fin dal 1964, si appresta a concludere la sua produzione nel corso del 2024. Per salutare questa iconica e pluripremiata motocicletta nel migliore dei modi,

La Thruxton Final Edition, sviluppata sulla base tecnica dell’attuale modello Thruxton RS, mantiene le prestazioni emozionanti e l’agilità tipiche del marchio, offrendo al contempo un design esclusivo e distintivo. Presenta una livrea Competition Green unica, con finiture realizzate a mano in oro, creando un connubio di stile e prestazioni che si ricollega alla ricca eredità sportiva della famiglia Thruxton.

Il certificato e le caratteristiche di Thruxton Final Edition

Ogni Thruxton Final Edition sarà dotata di un certificato di autenticità con un numero di telaio univoco, firmato dai membri del team di progettazione della Thruxton 1200 e dal CEO di Triumph Motorcycles, Nick Bloor. Inoltre, verrà fornito un emblema del motore Final Edition, con una cornice in oro e il logo “Final Edition”.

Tra le caratteristiche salienti della Thruxton Final Edition:

– Motore Bonneville High Power (HP) da 1.200 cc, la versione più potente della gamma Modern Classics, conforme alla normativa Euro 5 e in grado di erogare 105 CV e 112 Nm di coppia.

– Forcelle Showa “Big Piston” completamente regolabili e ammortizzatori posteriori Öhlins piggy-back, per una dinamica di guida da “café racer” autentica.

– Cerchi in alluminio da 17″ a 32 raggi con pneumatici Metzeler Racetec RR, che garantiscono stabilità e grip di alto livello.

– Pinze freno radiali monoblocco Brembo M50 per prestazioni frenanti di livello sportivo.

– Tre modalità di guida: Road, Rain e Sport.

– Strumentazione a doppio quadrante analogico e illuminazione full LED.

Le caratteristiche esclusive della Final Edition comprendono:

– Vernice metallizzata Competition Green.

– Pannelli laterali e parafanghi neri a contrasto.

– Finiture dorate a decorazione del serbatoio e altri dettagli realizzati a mano e firmati dall’artista del Triumph Paint Shop.

– Logo Heritage Triumph in oro sul serbatoio.

– Marchio Thruxton Final Edition.

– Stemma motore Final Edition.

– Certificato di autenticità con numero di telaio univoco.

Il motore e la ciclistica

La Thruxton Final Edition è equipaggiata con il potente motore Bonneville da 1.200 cc della gamma Modern Classics, progettato appositamente per garantire le prestazioni e un’accelerazione vigorosa. La ciclistica è stata attentamente tarata per offrire una guida agile e intuitiva, con sospensioni di alta qualità, freni potenti e un sistema di pneumatici che garantisce stabilità e controllo.

Le sospensioni della Triumph Thruxton Final Edition rappresentano un elemento fondamentale per offrire un’esperienza di guida di alta qualità. Le forcelle Showa ‘Big Piston’, di alta qualità, sono completamente regolabili, consentendo ai piloti di adattare la moto alle proprie preferenze e condizioni stradali. Le sospensioni posteriori piggyback Öhlins, anch’esse completamente regolabili, contribuiscono a migliorare ulteriormente la dinamica di guida della moto.

Le pinze freno radiali Brembo M50 sono considerate tra le migliori nel loro genere e sono abbinate a dischi Brembo flottanti da 310 mm. Questo sistema frenante offre un’enorme potenza frenante e una risposta intuitiva della leva, garantendo la massima sicurezza grazie anche all’antibloccaggio ABS. Le ruote leggere da 17″ con 32 raggi e pneumatici Metzeler Racetec RR contribuiscono all’agilità della Thruxton Final Edition.

L’estetica della moto mantiene il classico stile “café racer” della Thruxton, con una combinazione di colori e dettagli che omaggiano la tradizione sportiva britannica. La livrea Competition Green, le finiture dorate e gli elementi in nero conferiscono un tocco di eleganza e aggressività alla moto.

La Thruxton Final Edition è destinata a diventare un oggetto di culto per gli appassionati e i collezionisti, rappresentando l’apice di decenni di evoluzione e perfezionamento di una delle motociclette più iconiche della storia.

Il prezzo di Thruxton Final Edition

La Triumph Thruxton Final Edition sarà disponibile per l’acquisto a partire dalla primavera del 2024, con un prezzo di 19.095 € franco concessionario.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED