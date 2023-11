Velocifero a Eicma 2023: le novità elettriche del produttore italiano

Velocifero, l’azienda nota per il record a Monza con un monopattino, è anche a Eicma 2023 dove porta i suoi prodotti di mobilità dal design e dal concept futiristici.

Tutti potranno conoscerli da vicino dal 9 al 12 novembre al Padiglione 9, Stand M66. In questo articolo è possibile avere tutte le informazioni sulla fiera meneghina, come arrivare e dove parcheggiare.

Velocifero a Eicma 2023: focus su quattro modello

Il marchio di Alessandro Tartarini porta all’evento milanese ben quattro modelli, tutti elettrici.

Si parte dalla scrambler elettrica Race-X, con autonomia fino a 170 km e una velocità massima di 110 km/h, guidabile a partire dai 16 anni di età. Si tratta di una delle poche moto elettriche sul mercato che permette di ricaricare completamente in 2 ore e mezza, grazie al fatto che è tra le poche di questo genere compatibile con le prese di ricarica in Corrente Alternata (AC), proprio come le auto. Sarà prodotta da marzo 2024, e sarà disponibile in 4 colorazioni con listino di 7.600 € IVA inclusa, al netto degli incentivi.

Sempre una scrambler, anche nel nome, la Velocifero Jump Scrambler, moto elettrica dal DNA off-road e dagli pneumatici tassellati, pensata per avvicinare i più giovani alla mobilità sostenibile. Agile e maneggevole, ha un motore elettrico da 3000 W continui e 5000 W di picco, con coppia massima di 175 N/m che può raggiungere una velocità massima di 90 km/h. La batteria è da 2,8 Wh o da 3,6 Wh, con tempi di ricarica, solo domestica, rispettivamente di 4-5 e 5-6 ore.

Proseguendo, troviamo Velocifero Tennis E, scooter elettrico che si pone come mix tra sportività, tecnologia e nuovo stile retrò. Dispone di un potente motore elettrico da 3 kW, con 5 kW di potenza massima e coppia di 175 N/m. Al motore si uniscono due batterie estraibili con capacità complessiva di 2,88 kWh, sempre di serie, che permettono allo scooter di raggiungere un’autonomia di oltre 80 km. Tennis E è stato sviluppato con tecnologia IPM (Internal Permanent Magnet), che lo rende in grado di affrontare una pendenza di 18° unendo a questo il massimo comfort, con la sospensione posteriore progressiva sotto la pedana poggiapiedi, soluzione molto rara sugli scooter. In Europa sarà commercializzato a partire da marzo 2024.

E infine, Velocifero One-X, definito come “il SUV dei monopattini elettrici“. Ha dimensioni generose e capacità di rispondere a chi è alla ricerca di un mezzo ecologico, sicuro e pieghevole per viaggi un po’ più lunghi: ha infatti un’autonoia fino a 90 km con la batteria da 1200 Wh. Due, invece, le motorizzazioni: una a motore singolo posteriore da 500 W alimentato a 61,2 V, e due da 500 W ciascuno, sempre a 61,2V. Questa è la versione off-road, ma in Italia arriverà entro dicembre solo la versione a motore singolo.

