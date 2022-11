Porsche Chronograph 1 – 911 Dakar: la nuova 911 Dakar dona nuova vita al mito del rally più famoso della storia delle corse. Disponibile in esclusiva per gli acquirenti di queste straordinarie vetture sportive, Porsche Design presenta il nuovo Chronograph 1 – 911 Dakar e il Chronograph 1 – 911 Dakar Rally Design Edition.

I segnatempo, realizzati a mano, riprendono i tratti iconici del corrispettivo a motore e si distinguono per una rivoluzionaria novità mondiale: la cassa in carburo di titanio altamente resistente.

Porsche Chronograph 1 – 911 Dakar: cassa in carburo di titanio

Quarant’anni dopo che Porsche Design è stata la prima casa produttrice di orologi a realizzare un cronografo in titanio, l’azienda manifatturiera di Soletta, in Svizzera, è riuscita a modellare la cassa di un cronografo in carburo di titanio, materiale robusto e altamente resistente ai graffi. I più piccoli graffi causati dalla sabbia fine, ad esempio, appartengono ormai al passato.

Ciò significa che chi lo indossa è perfettamente preparato quando la 911 Dakar si blocca nella sabbia del deserto. Inoltre, il carburo di titanio non è soggetto ad alcun processo di invecchiamento visibile, è ipoallergenico e persino più leggero del titanio. Il materiale ceramico è riconoscibile per il suo aspetto sorprendente, rivestito in polvere nera, e per l’elegante struttura cristallina. La nuova sigla “TiC” (carburo di titanio), che identifica questo materiale innovativo, adorna il quadrante in rosso.

Ogni volta che si ammira il polso, il Chronograph 1 – 911 Dakar offre una leggibilità ottimale. Il numero 60, in colore rosso, della scala dei minuti sul quadrante, cattura l’attenzione tanto quanto le lancette rosse dello stop. Inoltre, le indicazioni del piccolo display delle ore intere sono più larghe di quelle delle mezz’ore.

Il quadrante nero offre un contrasto dal tocco sportivo con la scritta in rosso della funzione flyback. Con la dicitura “911 Dakar” sopra il datario a ore 3, il cronografo rivela chiaramente le sue numerose somiglianze con la corrispettiva auto realizzata in serie limitata. Il Chronograph 1 – 911 Dakar Rally Design rievoca i ricordi di uno storico successo automobilistico con un’ulteriore grafica delle strade accidentate in bianco, blu, oro e rosso nei piccoli secondi: nel 1984, Porsche vinse la classifica automobilistica del rally nel deserto Parigi-Dakar con la 953 modificata in questi colori.

Il rotore di carica dell’orologio corrisponde al cerchione della Porsche 911 Dakar fin nei minimi dettagli. Analogamente alla configurazione del veicolo, il design del cerchio dei due segnatempo è disponibile in nero satinato e in bianco. Per il Chronograph 1 – 911 Dakar, il rotore di carica è disponibile anche in grigio Vesuvio.

Se la scelta ricade sul nero satinato lucido o sul grigio Vesuvio, l’anello interno al quadrante è in argento brillante. Il moderno stemma Porsche adorna la parte centrale del cerchio nel colore del bordo selezionato. Incastonati nel fondello in titanio, il rotore e il calibro Porsche Design WERK 01.240 sono protetti dalle tempeste di sabbia da un vetro zaffiro antigraffio, realizzato per mezzo di un trattamento anti rilesso, in sette strati. Anche i pulsanti e la corona sono in titanio. Il numero di serie limitata inciso sul fondello sottolinea lo stretto legame con la Porsche 911 Dakar, anch’essa realizzata in edizione limitata e riportante lo stesso numero del segnatempo.

Il cinturino in pelle nera con cuciture a contrasto in Shadegreen e una perforazione con supporto in Race-Tex in Shadegreen, trae ispirazione dagli interni della Porsche 911 Dakar. Anche quello del Chronograph 1 – 911 Dakar Rally Design Edition rende omaggio al sedile in pelle nera con cuciture a contrasto, ed è dotato altresì di una perforazione con supporto in Race-Tex in Shark Blue.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.