Uno dei passi che stanno portando l'elettrificazione di Rolls-Royce nel mondo aeronautico.

Si chiama Spirit of Innovation ed a guardarlo bene fa subito venire in mente lo Hughes H-1 Racer, del lontano 1935. Invece questo progetto di Rolls-Royce è la punta più avanzata a livello tecnologico per quanto riguarda i velivoli a propulsione elettrica.

Lo Spirit of Innovation ha dato una delle prime dimostrazioni delle proprie capacità con un volo di 15 minuti. Se si pensa che possa essere il solito esercizio di stile per ingegneri impegnati a raggiungere il record da copertina, si è sulla cattiva strada. Spirit of Innovation è in realtà un tassello importante di un progetto su vasta scala che vuole dimostrare la possibilità di raggiungere un mondo ad emissioni zero in qualsiasi campo della mobilità e che vede, aziende come Rolls-Royce, impegnate in prima linea. Uno sguardo in avanti che si pone obiettivi a tappe fino al 2050 per un colosso del settore aeronautico che ha avuto una storia importante nell’automobilismo.





Il motore di cui è dotato Spirit of Innovation ha la capacità di erogare 500 CV e, unito a questa linea elegante ed aerodinamica, sarà sicuramente in grado di diventare in breve tempo l’aereo elettrico più veloce al mondo.

Eppure non è questo il fine ultimo di Rolls-Royce, che sin da ora sta lavorando in sinergia con altre aziende, come Tecnam ad esempio, tutte leader della produzione aeronautica, per garantire un futuro di trasporto aereo, sia verticale/urbano, sia tradizionale e di lungo raggio, completamente elettrico e totalmente indipendente dalla vecchie tecnologie ad emissioni inquinanti.

Una mira ambiziosa ma ormai tecnologicamente possibile, che offrirà nuove frontiere, nel massimo rispetto ambientale. Se Spirit of Innovation sarà in grado di raggiungere i 480 km/h, grazie al propulsore ed alle batterie, il prossimo passo vede la realizzazione di un aereo passeggeri, completamente elettrico, entro il 2026, con Wideroe, la più grande compagnia aerea scandinava, partner dello sviluppo. Ultimo step avere solo emissioni zero per tutti i prodotti prima del 2050. Spirit of Innovation corre veloce in avanti, sospinto da Rolls-Royce, verso un futuro, è il caso di dirlo, elettrizzante.

