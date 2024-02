Hamilton Ventura Dragon Skeleton: omaggio all’Anno del Drago

L’Hamilton Ventura Dragon Skeleton rappresenta un incontro tra innovazione, tradizione e simbolismo. Questo modello esclusivo, che celebra l’Anno del Drago, incarna forza, successo e spirito di intraprendenza attraverso un design futuristico e un dettagliato quadrante scheletrato. Le due varianti offrono una scelta tra il misterioso oro rosa con occhi verdi e il dinamico nero con occhi rossi, entrambi sostenuti da un movimento avanzato che assicura una precisione estrema.

Da quando ha fatto la sua prima comparsa nel 1957, l’Hamilton Ventura ha ridefinito i canoni estetici dell’orologeria, grazie al suo design avanguardista e al suo spirito innovativo. In occasione dell’Anno del Drago, questa icona si reinventa con il Ventura Dragon Skeleton, un modello che rompe gli schemi con un quadrante scheletrato che porta l’immagine di un drago, simbolo di prestigio, forza e buon auspicio nelle culture orientali. Questa creatura mitologica, associata a valori di intraprendenza, opportunità e successo, viene magistralmente rappresentata in un orologio che continua a essere un emblema di futuro e tecnica.

Il Ventura Dragon Skeleton segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia rivoluzionaria di questa collezione, con un design audace e un quadrante scheletrato che celebra lo spirito e la potenza del drago. Gli intagli raffinati sul quadrante svelano un volto di drago potente e deciso, perfettamente integrato nella forma a scudo del Ventura, con il viso del drago posizionato a 90° in senso orario, creando un’immagine che cattura l’attenzione e la curiosità.

Disponibile in due varianti visivamente impattanti, il primo modello sfoggia una cassa con rivestimento in PVD oro rosa e un quadrante scheletrato nero, illuminato dagli occhi verdi del drago che conferiscono all’orologio un aspetto intrigante e misterioso. La seconda versione, con il suo rivestimento in PVD nero, mette in risalto gli occhi rosso fiammante del drago, accompagnati da una spettacolare sfera dei secondi rossa che accentua la potenza e l’energia del mitico animale.

Al cuore del Ventura Dragon Skeleton batte il movimento H-10-S, dotato di una riserva di carica di 80 ore e della spirale Nivachron, garantendo un’eccellente resistenza ai campi magnetici, agli sbalzi di temperatura e agli shock.

Copyright Image: Sinergon LTD