Hamilton Desert Watch: l’orologio per Dune – Parte Due

Hamilton, brand noto per la sua storica presenza nel mondo del cinema, ha annunciato una collaborazione esclusiva con Legendary Entertainment e Warner Bros. Pictures, creando un orologio su misura per il film “Dune – Parte Due”, diretto da Denis Villeneuve.

A differenza delle collaborazioni precedenti, che vedevano Hamilton selezionare pezzi dal proprio archivio o sviluppare nuovi modelli da zero, il progetto per “Dune” ha richiesto un approccio inedito. Su specifica richiesta del regista Villeneuve, Hamilton ha collaborato strettamente con Doug Harlocker, propmaster del film, per dare vita a un orologio che si adattasse all’estetica unica dell’universo di “Dune”. Il risultato è stato un “Desert Watch” che riflette lo spirito e la resilienza dei Fremen, abitanti del pianeta desertico Arrakis, caratterizzato da un design che rompe con le convenzioni degli orologi tradizionali.

Il processo di creazione del “Desert Watch” ha visto i designer di Hamilton immergersi nella narrativa di “Dune” di Frank Herbert e nella visione cinematografica di Villeneuve, per realizzare un orologio che non solo rispondesse alle esigenze di un mondo futuristico ma che incarnasse anche la maestria artigianale di Harlocker. Il modello finale ha ricevuto l’approvazione entusiasta di Villeneuve, consolidando ulteriormente la sinergia tra il mondo della cinematografia e quello dell’orologeria di lusso.

In occasione dell’uscita di “Dune – Parte Due”, Hamilton ha annunciato anche il lancio di due orologi in edizione limitata disponibili a partire da febbraio 2024. I modelli Ventura, ispirati al “Desert Watch”, presentano caratteristiche distintive come un quadrante blu luminoso che omaggia gli occhi dei Fremen. Il Ventura Bright include un pulsante che riproduce le linee blu luminose del design del quadrante del “Desert Watch”. Il nuovissimo Ventura Edge vanta una cassa angolare rivestita in PVD nero opaco con un display digitale di colore blu, che imita gli elementi in rilievo visti sull’oggetto di scena nel film.

Questi pezzi da collezione, oltre a rappresentare un tributo al film “Dune – Parte Due”, sono destinati a diventare oggetti del desiderio per fan e appassionati di orologeria, grazie anche alla loro confezione celebrativa ispirata all’universo del film.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD