La nuova collezione Khaki Aviation Pilot di Hamilton comprende sette nuovi modelli, pensati per i piloti e tutti gli appassionati di aviazione, ed offrono un mix perfetto di robustezza, precisione e stile. Questi orologi sono pronti ad accompagnare gli avventurieri sia nei cieli che nelle avventure quotidiane.

Hamilton continua la sua storica tradizione nel campo degli orologi da aviatore con il lancio di sette nuovi modelli nella collezione Khaki Aviation Pilot. Questi orologi, ideali per piloti professionisti, appassionati di aeronautica e amanti dell’avventura, rappresentano un omaggio all’eredità della marca nel mondo dell’aviazione. Dal 1918, quando gli orologi Hamilton furono scelti per il primo servizio di posta aerea statunitense tra New York e Washington, il marchio è diventato un punto di riferimento per l’aviazione.

La nuova collezione Khaki Aviation Pilot fonde la tradizione del cronometraggio del tempo in alta quota con la passione per l’avventura. Progettata per gli amanti dell’aviazione, la collezione si abbina perfettamente con una giacca in pelle da pilota e un paio di occhiali da aviatore, evocando lo spirito esplorativo e avventuroso dei modelli Khaki.

I nuovi modelli sono caratterizzati da robustezza, affidabilità e precisione tecnica. I modelli da 36 mm includono il movimento automatico H-10 con 80 ore di riserva di carica e una molla di equilibrio Nivachron, mentre i modelli da 42 mm sono dotati del movimento H-30.

Per garantire una leggibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce, le sfere per le ore e i minuti sono trattate con un rivestimento luminoso in Super-LumiNova di grado X1, sviluppato in Svizzera. Questo rivestimento, noto per la sua durata nel tempo, assicura una luminosità costante. I numeri sul quadrante sono stati ingranditi per facilitare la lettura immediata.

La serie, pur essendo ispirata al cielo, è progettata per vivere una vita avventurosa. I modelli sono impermeabili fino a 100 metri, rendendoli adatti per ogni tipo di escursione. La collezione Khaki Aviation Pilot è composta da quattro modelli da 36 mm e tre modelli da 42 mm, con un design che li rende perfetti per l’uso quotidiano sia in cielo che sulla terra.

I modelli da 36 mm sono disponibili con cinturini in acciaio, pelle bianca, pelle rosa antico e quadranti in nero, midnight blue o bianco argento. Per i modelli da 42 mm, le opzioni includono bracciali in acciaio e cinturini in pelle chiara o scura, abbinati a quadranti in blu, argento o verde.

