Volo British da Firenze manda i passeggeri a Pisa in bus e poi va a riprenderli per volare a Londra

Caos totale all’aeroporto di Firenze, dove un volo British in attesa di decollo ha fatto sbarcare alcuni passeggeri, li ha mandati all’aeroporto di Pisa in bus per poi volare fino a Pisa per riprenderli a bordo e finire il viaggio a Londra. Sappiamo che British Airways ha inaugurato la rotta Heathrow – Firenze nello scorso aprile, ma il servizio è stato afflitto da problemi continui, tra ritardi, deviazioni e cancellazioni.

Questi problemi sembrerebbero essere stati in parte anticipati da British Airways, poiché l’aeroporto di Firenze è da sempre un aeroporto “difficile” sia per la sua pista breve unidirezionale sia per la presenza di venti trasversali intensi che spesso comportano ritardi per i viaggiatori. Per dare l’idea, anche il volo inaugurale all’inizio della stagione estiva era stato costretto a dirottare sull’aeroporto di Pisa, situato 80 km di distanza, a causa delle condizioni meteorologiche che avevano reso impossibile l’atterraggio a Firenze con l’Airbus A320neo utilizzato sulla tratta.

Problemi simili hanno continuato ad interessare il servizio durante l’estate, ma la situazione si è ingarbugliata sabato scorso. I passeggeri del volo di ritorno sono stati fatti scendere dall’aereo e informati che alcuni di loro avrebbero dovuto lasciare il volo per consentire all’aereo di decollare in sicurezza. Pare che siano rimasti a bordo dell’aereo per tre ore mentre i piloti negoziavano con la sede centrale a Londra su quanti passeggeri dovessero essere fatti scendere. Alla fine è stato deciso che sarebbero dovuti sbarcare 50 passeggeri. Avrebbero quindi dovuto ritirare i propri bagagli e prendere un autobus per Pisa, dove l’aereo e il resto dei passeggeri sarebbero volati per raccoglierli e completare il viaggio verso Heathrow.

L’Airbus A320neo è decollato da Firenze poco dopo le 15 ed è atterrato a Pisa dopo circa un quarto d’ora per prelevare gli altri passeggeri. Ma la storia non finisce qui. Dopo l’atterraggio, i piloti hanno scoperto che l’autobus con i 50 passeggeri non era ancora partito da Firenze.

Alla fine, il volo è partito da Pisa solo intorno alle 20:00, con un ritardo di otto ore rispetto all’orario previsto. British Airways ha riconosciuto che Firenze è un aeroporto impegnativo per le operazioni, ma sostiene che il suo A320neo a basso consumo di carburante ha reso finalmente possibile la rotta dal suo hub di Heathrow.

La compagnia aerea serve Firenze anche dall’aeroporto di London City con aerei Embraer E190 di dimensioni più contenute. Alla fine British ha dichiarato:

Ci scusiamo per il disagio causato ai nostri clienti a causa delle condizioni meteorologiche a Firenze. Il nostro team ha lavorato duramente per ripristinare la situazione il più rapidamente possibile.

