Zenith Defy Skyline Skeleton 2023: la linea lanciata lo scorso anno come nuovo capitolo nella lunga tradizione Defy degli orologi dal design futuristico, la collezione Defy Skyline è stata pensata per un mondo in continua evoluzione, dove ogni frazione di secondo può essere decisiva. Traendo spunto dai moderni paesaggi urbani in cui struttura e luce interagiscono in costante movimento, Defy Skyline Skeleton si spinge ancora più in là, puntando i fari oltre l’orizzonte verso un nuovo mondo di possibilità che un orologio scheletrato può offrire.

Zenith Defy Skyline Skeleton 2023: caratteristiche

Racchiuso in una cassa angolare in acciaio da 41 mm, il quadrante scheletrato, armoniosamente simmetrico, assume la forma di una stella a quattro punte, in omaggio al logo Zenith “double Z” degli anni 60. La parte centrale occupata dagli indici delle ore applicati a bastone e le lancette centrali delle ore e dei minuti sono trattati con Super-Luminova per una facile lettura, una caratteristica solitamente trascurata negli orologi scheletrati.

A ore 6, un contatore 1/10 di secondo costantemente in funzione effettua scatti regolari con incrementi fissi, completando una rivoluzione ogni 10 secondi. Il quadrante aperto è disponibile in nero o blu, con la platina principale del movimento scheletrato, i ponti e la massa oscillante aperta a forma di stella nello stesso colore del quadrante, per un look coeso, di impianto architettonico. Le diverse finiture che uniscono superfici opache, satinate e lucide accentuano ulteriormente la profondità del momento e l’intensità del colore.

Sull’esempio della geometria ottagonale unica dei primi modelli Defy degli anni Sessanta, la cassa scolpita in acciaio di Defy Skyline Skeleton mantiene fede allo stesso dna robusto e resistente dei suoi predecessori, mostrando un’estetica più moderna e architettonica e nuove funzionalità ideali per la vita in città. Fissata sulla cassa in acciaio inossidabile da 41 mm con bordi ben definiti, la lunetta sfaccettata rievoca i primi modelli Defy, con dodici lati posizionati come estensione degli indici delle ore. La corona a vite impreziosita dal logo a forma di stella dona al modello un’impermeabilità di 100 metri, assicurando massime performance in qualsiasi attività e situazione.

La versione scheletrata del calibro automatico ad alta frequenza El Primero 3620 SK è visibile dalla parte anteriore e dal fondello in vetro zaffiro. Realizzato con un’architettura simile al cronografo con precisione di lettura al 1/10 di secondo El Primero 3600, questo movimento di manifattura automatico anima una lancetta con precisione di lettura al 1/10 di secondo direttamente dallo scappamento, che pulsa a 5 Hz (36.000 A/ora), rendendola un’indicazione “naturale” di una frazione di secondo. Caratterizzato da performance efficienti, il meccanismo di carica automatico bidirezionale con rotore a forma di stella garantisce una riserva di carica di circa 60 ore.

Zenith Defy Skyline Skeleton 2023 presenta un ingegnoso meccanismo di cambio rapido del cinturino tramite pulsanti di sicurezza sul retro. Il bracciale in acciaio con superficie satinata dai bordi smussati e lucidi può essere facilmente sostituito con il cinturino in caucciù con pattern a volta stellata di colore intonato al quadrante corredato da fibbia déployante in acciaio, fornito come secondo cinturino insieme al bracciale.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.