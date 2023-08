Vinfast VF 9, il SUV elettrico vietnamita disegnato da Pininfarina da 77.000 €

Vinfast VF 9 è attualmente l’ammiraglia del marchio vietnamita, che inizierà ad essere commercializzato negli USA in autunno per poi teoricamente approdare anche in Europa.

SUV elettrico a sette posti, come tutti i modelli dell’azienda è stato disegnato da Pininfarina e promette fino a 530 km di autonomia con prezzi che negli Stati Uniti partono da 83.000 $, poco meno di 77.000 €.

Vinfast VF 9, design moderno e tecnologia

Il SUV elettrico punta molto sul design e la tecnologia, e dell’intera gamma è forse il più bello ed elegante. Ha soluzioni interessante, per esempio il terzo montante “spezzato” per dare l’idea che il tetto sia sospeso, e le ampie vetrate continue che partono dal parabrezza e si infilano, appunto, nel terzo montante per poi confluire nel grande lunotto posteriore.

Il frontale è tipico, quindi fari regolari uniti al centro da una cromatura a V, e sottili prese d’aria come piccola è anche la griglia di raffreddamento. I cerchi sono a doppia colorazione, le maniglie delle portiere a scomparsa, mentre l’aspetto sembra ribassato grazie a paraurti e minigonne bassi di alcune versioni.

Con 3 file di sedili, e quindi 7 posti disponibili, Vinfast VF 9 punta a competere con la nuova Kia EV9, il maxi SUV coreano appena lanciato anche nel nostro Paese, rispetto alla quale però ha un’autonomia leggermente superiore. Si avvicina anche all’americano Rivian R1S, la cui autonomia è leggermente superiore, circa 566 km su ciclo americano.

Parlando di prestazioni, finalmente sappiamo qualcosa in più. Per esempio, il modello può avere due motori elettrici per un totale di 402 CV di potenza e 619 N/m di coppia, mentre è in grado di recuperare il 70% di batteria, a partire dal 10% in 35 minuti. Un po’ in svantaggio rispetto a Kia EV9, il cui sistema di tensione a 800 Volt permette una ricarica più rapida.

Prezzi e versioni

Sul mercato americano, Vinfast VF 9 sarà lanciato in due versioni:

Eco a partire da 83.000 $ con autonomia di 530 km;

Plus a partire da 91.000 $ con trazione integrale e autonomia di 468 km.

I prezzi sono ampiamente aumentati rispetto a quanto dichiarato inizialmente da Vinfast, che aveva promesso prezzi di partenza per il maxi SUV di 56.000 $.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.