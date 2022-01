Nomi strani: tutte le località italiane dai toponimi più bizzarri

1 di 11: nomi strani

L’Italia è un posto magico, tutto da scoprire: è vero il detto che non basta una vita per scovare tutte le bellezze più o meno nascoste che offre il nostro Paese. Lo stesso, però, si può dire che valga anche per la toponomastica: i nomi delle città più note, infatti, non sono nulla di strano.

Ma ci sono località con nomi strani che possono suscitare riso per chi ci capita, e un certo imbarazzo per chi ci vive. Nomi così bizzarri da far sembrare Abbiategrasso, nei dintorni di Milano, quasi noioso!

Vediamo, quindi, alcune località strane nelle quali potreste (o potrete) imbattervi viaggiando in lungo e in largo per l’Italia. Se conoscete altri nomi, o abitate in località dal toponimo bizzarro, segnalatecelo nei commenti!