Kawasaki Jet Ski 2024: l’anno del 50° anniversario dà il benvenuto all’ampia gamma dei modelli 2024, tra cui la moto d’acqua stand-up SX-R 160 a quattro tempi, la serie premium Jet Ski Ultra 310, la popolare serie Jet Ski STX 160 e i modelli Ultra 160LX e 160LX-S, ripresi dalla gamma esistente.

Kawasaki Jet Ski 2024: SX-R 160

Sia che si tratti di divertirsi nel fine settimana o di gareggiare nelle competizioni, il Jet Ski SX-R 160 offre una spinta potente e una poderosa coppia ai regimi medio-bassi grazie al suo motore a 4 tempi da 1498 cc. L’ eccellente manovrabilità che viene garantita dallo scafo a forma di V, rende questo stand-up una moto d’acqua divertente e accessibile per molti, grazie anche ad uno scafo lungo e ampio che offre stabilità e sicurezza anche per chi non è dotato di grande esperienza.

Kawasaki Jet Ski 2024: serie Ultra 310

Per quanto riguarda i modelli multiposto, la serie Ultra 310 vanta un motore 4 cilindri in linea sovralimentato da 1.498 cc, raffreddato a liquido e dotato di iniezione elettronica. I piloti possono scegliere tra quattro modalità di potenza (piena, media, bassa e SLO) per adattarsi alle condizioni di guida o al livello di abilità. Lo scafo, ispirato alle corse, consente di gestire l’Ultra 310 con precisione e accuratezza.

Il sistema KLCM (Kawasaki Launch Control Mode) offre due livelli di impostazione per favorire l’accelerazione, mentre la funzione KSRD (Kawasaki Smart Reverse with Deceleration) consente opzioni di assistenza alla retromarcia quando si manovra in aree ristrette. Il display TFT da 7″ è dotato di connettività Bluetooth e di diverse modalità di visualizzazione.

Il sistema dei vani di stoccaggio, completamente ripensato, offre una capacità totale di 168,5 litri. Il vano anteriore sigillato da 124 litri è completato dal nuovo scomparto Easy-Access Storage da 40 litri, uno scomparto impermeabile da 1,7 litri e una tasca posteriore Easy-Access da 2,8 litri.

La serie Ultra 310LX-S offre l’esclusivo Ultra Deck, un ponte posteriore esteso e 20 cm di piattaforma aggiuntiva per sport acquatici e il deposito dell’attrezzatura. Due guide di ancoraggio integrate nell’Ultra Deck consentono di montare ulteriori accessori e forniscono punti di ancoraggio accessibili. È inoltre dotato di una telecamera posteriore che può essere monitorata sul cruscotto quando è in uso e di eleganti luci a LED nella parte anteriore.

Al vertice della serie 310, l’Ultra 310LX porta il lusso e lo stile a un livello superiore, offrendo tutte le grandi prestazioni e la comodità dell’Ultra 310X e dell’Ultra 310LX-S, con l’aggiunta di una sella e di un sistema audio impareggiabili. Il sedile Luxury regolabile in 3 posizioni Ergo-Fit, primo nel settore, è progettato per una navigazione confortevole fino a tre persone. Per quanto riguarda l’audio, il Jetsound 4s è il fiore all’occhiello dell’Ultra 310LX, il primo sistema audio integrato per una moto d’acqua a 4 altoparlanti di serie con controllo jog-dial e connettività Bluetooth.

Kawasaki Jet Ski 2024: serie STX 160

Infine, la serie STX 160 è alimentata da un motore DOHC, 16 valvole, 4 cilindri in linea da 1498cc. Lo scafo bilanciato, la posizione di guida ergonomica, l’ampio serbatoio del carburante e il vano portaoggetti, insieme a numerose funzioni di assistenza al pilota di facile utilizzo, portano ad avere una moto d’acqua a tre posti comoda ed entusiasmante, adatta a un’ampia gamma di piloti.

Oltre alle caratteristiche standard dell’STX 160, l’STX 160LX è dotato di cruise control elettronico regolabile che può essere impostato con i pulsanti Up/Down situati sul manubrio. È inoltre dotato di un’impugnatura confortevole che si assottiglia verso l’esterno, facilitando la presa quando si guida in linea retta, a un deck posteriore verniciato con qualità premium.

Inoltre, il modello di punta STX 160LX include il sistema audio integrato Jetsound con Bluetooth come dotazione standard. Il sistema è composto da un amplificatore, un controller audio integrato nella zona comandi e due altoparlanti posizionati sotto gli specchietti. È inoltre dotato di un deck posteriore con finitura opaca bicolore dedicata e di una sella luxury progettata per adattarsi ergonomicamente al corpo del pilota e migliorare ulteriormente il comfort.

Come il STX160X, è dotato di un’impugnatura confortevole, di un cruise control regolabile tramite i pulsanti Up/Down e di un deck posteriore verniciato e con grafiche di qualità premium.

