Le nuove Kawasaki Eliminator 500 2024 ed Eliminator 500 SE è pronta a lasciare il segno grazie al suo stile urbano, conforme alla normativa UE sulla patente A2, abbina un motore bicilindrico parallelo raffreddato a liquido alla famosa tecnologia Kawasaki del telaio a traliccio, creando un ottimo rapporto potenza/peso e una silhouette elegante che sfrutta una forma lunga e bassa con linee orizzontali che definiscono il serbatoio, la sella e il codone.

Grazie al design ergonomico che permette al pilota di guidare in una posizione naturale di comfort per tutto il giorno, la nuova Eliminator può vantare un’altezza della sella di soli 735 mm che consente di appoggiare facilmente i piedi a terra, e offre, come parte della gamma di accessori originali Ergo-Fit di Kawasaki , tre opzioni di regolazione: oltre a quella standard una più alta da 765 mm e una più bassa da 715 mm.

L’illuminazione a Led migliora la visione sia di giorno che di notte, mentre un display LCD completamente digitale, aggiorna il pilota su tutte le informazioni essenziali. Sospeso dal telaio a traliccio tubolare, il motore bicilindrico in parallelo dell’Eliminator offre una robusta coppia ai bassi regimi, contribuendo in modo significativo al controllo a basse velocità e alla manovrabilità, oltre a favorire una guida quotidiana priva di stress.

L’esperienza di guida può essere migliorata con le funzioni disponibili nell’applicazione per smartphone Rideology di Kawasaki, che consente ai motociclisti di collegare la moto al proprio device, per un maggiore livello di comunicazione con il proprio mezzo.

Caratterizzata da un design urbano, grazie alla combinazione di ruote anteriori da 18″ e posteriori da 16″, il motore della Kawasaki Eliminator sfrutta tutta l’esperienza della casa di Akashi nella lunga storia dei bicilindrici paralleli. Caratteristiche come le prese d’aria downdraft forniscono un percorso breve e diretto per l’ingresso dell’aria nei cilindri, un grande airbox da 5,8 L con cornetti di aspirazione destro e sinistro di altezze diverse, che contribuiscono alla fluidità di risposta del motore, oltre a grandi valvole a farfalla da ø32 mm che aiutano a far fluire un maggior volume d’aria, prestandosi così a garantire elevate prestazioni.

A complemento dello stile elegante, la geometria dello sterzo è stata pensata per ottenere una maneggevolezza leggera e naturale. Con un interasse di 1.520 mm, questo telaio dall’aspetto imponente offre peso ridotto, pur avendo un design di grande effetto. Inoltre, la piastra in alluminio pressofuso di attacco del forcellone, si fissa direttamente alla parte posteriore del motore, consentendone il montaggio diretto e contribuendo alla stabilità e alla leggerezza.

Il serbatoio del carburante assottigliato e la linea di design che collega lo sterzo all’originale codino, contribuiscono a creare una forma allungata e con proporzioni eleganti. Il design di questa suggestiva carrozzeria di classe media, suggerisce un equilibrio tra prestazioni attive e compostezza, mentre il faro tondo e la sospensione posteriore a doppio ammortizzatore, aggiungono un tocco autentico allo stile di questa moto.

Per il modello SE, un esclusivo pacchetto di colori e grafiche è abbinato a un elegante cupolino copri-faro, ai soffietti in gomma per le forcelle, a una porta USB-C montata sul manubrio e a una speciale sella SE con pattern caratteristico.

Aggiungendo una gamma di accessori originali, le nuove Kawasaki Eliminator 500 e Eliminator 500 SE, offrono tutto ciò che un gruppo emergente di giovani motociclisti urbani attenti alla moda richiede.

