Con la stessa tecnologia innovativa, unica e all’avanguardia della sorella carenata Ninja 7 Hybrid, la nuova Kawasaki Z7 Hybrid 2024 è una moto naked tre in una, grazie all’energia elettrica combinata alle tecnologie ibride e alla combustione interna. Con due fonti di alimentazione, un motore bicilindrico a quattro tempi da 451cc, raffreddato a liquido e un motore elettrico da 9 Kw, l’ultima e tecnicamente più avanzata Z, è pronta per affrontare le sfide su tutti i terreni, sia in città che fuori.

Kawasaki Z7 Hybrid 2024: caratteristiche

La Z7 Hybrid può essere guidata in tre modalità, grazie al suo sistema strong hybrid. In modalità EV, con cambio automatico, è adatta in tutte le situazioni e può operare fino a 12 km in modalità elettrica, prima che il motore a combustione interna fornisca in modo fluido una ricarica della batteria. Ricordatevi che si tratta di una vera ibrida, quindi la moto si ricarica da sola.

In modalità Eco-Hybrid, il motore elettrico lavora in sintonia con il motore a combustione interna. È possibile scegliere tra il cambio automatico a sei velocità e il cambio manuale tramite i comandi sul manubrio sinistro, naturalmente clutchless. Per semplificare le manovre e i parcheggi, è prevista anche una modalità walk, oltre alla possibilità di auto-spegnimento del motore a veicolo fermo, in linea con una filosofia più sostenibile.

Infine, la modalità Sport sprigiona tutto il potenziale prestazionale del motore elettrico e di quello a benzina, grazie all’aggiunta della funzione “E-Boost” (tramite un interruttore posizionato sul manubrio destro) che sfrutta efficacemente tutta la potenza disponibile in un tempo di cinque secondi.

Con un consumo di carburante pari a quello di una 250cc, la Z7 Hybrid rappresenta davvero “il meglio dei due mondi” e sembra essere destinata a cambiare le regole del gioco.

Basandosi sullo stesso telaio a traliccio e sullo stesso equipaggiamento della Ninja 7 Hybrid, la Z 7 Hybrid in stile Sugomi fa da apripista nel settore delle naked, e raddoppia l’offerta Strong Hybrid di Kawasaki.

L’arrivo sul mercato è previsto per la primavera 2024, con le seguenti colorazioni: Metallic Bright Silver/Metallic Matte Lime Green/Ebony e Metallic Matte Graphenesteel Gray/Ebony/ Metallic Graphite Gray.

