La nuova Suzuki GSX-8R 2024 ad EICMA 2023

Ad EICMA 2023 (qui tutte le informazioni su date e orari, ma anche come arrivare e dove sono i parcheggi), Suzuki ha introdotto la nuova Suzuki GSX-8R 2024, un modello che reinventa il concetto di moto sportiva, bilanciando fruibilità, prestazioni e piacere di guida. Questa moto si distingue per la sua carenatura, che omaggia la tradizione sportiva di Hamamatsu, con superfici levigate e linee tese che suggeriscono dinamicità e prontezza all’azione.

Il design affusolato della GSX-8R garantisce protezione dall’aria e stabilità a velocità elevate. Il cupolino, che integra specchietti e una fanaleria a Led, contribuisce a un’estetica compatta ed efficace. I semi-manubri in alluminio forgiato sono posizionati per garantire una guida sportiva, ma confortevole, anche su lunghe distanze.

La struttura della moto rivela il telaio in tubi d’acciaio e il compatto motore bicilindrico parallelo da 776 cm³ con fasatura a 270° e distribuzione bialbero DOHC a quattro valvole per cilindro, riprendendo la configurazione della GSX-8S. La moto promette prestazioni notevoli, con una coppia massima di 78 Nm a 6.800 giri/min e un picco di potenza di 61 kW (83 cv) a 8.500 giri/min, mantenendo un consumo di 4,2 l/100 km nel ciclo misto WMTC. È disponibile anche una versione da 35 kW (48 cv) per i titolari di patente A2.

Tra le tecnologie di punta si evidenzia il Suzuki Cross Balancer, che riduce efficacemente le vibrazioni. Il motore è gestito dal Suzuki Intelligent Ride System, che include il Suzuki Drive Mode Selector con tre modalità di guida, il Suzuki Traction Control System regolabile, l’acceleratore ride-by-wire, i dispositivi Suzuki Easy Start System e Low RPM Assist, e il sistema Bi-directional Quick Shift System, affiancato dalla frizione assistita antisaltellamento SCAS.

La GSX-8R offre un’ottima abitabilità grazie a un interasse di 1.465 mm, una seduta a 810 mm da terra e dimensioni snelle. Queste caratteristiche si traducono in maneggevolezza e stabilità. La qualità delle sospensioni Hitachi Astemo (Showa) è elevata, con una forcella SFF-BP e un monoammortizzatore regolabile collegato a un forcellone in alluminio. Le ruote da 17 pollici montano pneumatici Dunlop RoadSport 2.

L’impianto frenante prevede due dischi anteriori da 310 mm con pinze a quattro pistoncini ad attacco radiale e un disco posteriore da 240 mm. La strumentazione è un TFT LCD da 5 pollici.

Suzuki GSX-8R 2024: prezzo e colori

La GSX-8R è disponibile in tre livree: Blu Sydney, Nero Dubai e Argento New York. Sarà in vendita da inizio 2024 al prezzo di 9.700 euro f.c.

