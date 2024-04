Suzuki Across Plug-In 2024 vanta un equipaggiamento tecnologico più ampio ed un nuovo infotainment, che ora integra un sistema di navigazione e aggiornamento Adas.

Suzuki ha recentemente aggiornato il modello Across Plug-in, definita come “elettrica sempre e ibrida quando serve”, chee si distingue non solo per il suo design elegante e sportivo ma anche per le tecnologie all’avanguardia che offre. La nuova Across Plug-In può già essere ordinata al prezzo confermato di 55.400 € (IVA e vernice met inclusa, IPT e PFU esclusi), senza dunque alcuna variazione rispetto al listino precedente. Con il suo posizionamento Across Plug-In continuerà a beneficiare anche degli incentivi previsti dallo Stato, collocandosi al di sotto della soglia di prezzo massima consentita, ovvero 45.000 € IVA esclusa.

Tra le novità più rilevanti, Suzuki introduce un innovativo sistema di navigazione satellitare integrato, che si aggiunge alle opzioni di navigazione esistenti tramite smartphone, compatibili con Apple CarPlay wireless, Android Auto e MirrorLink. Inoltre, l’Across Plug-in è ora dotato di serie del sistema Intelligent Speed Assist – ISA #Occhioallimite livello 2, un avanzato dispositivo che permette al veicolo di adeguare automaticamente la sua velocità in base ai limiti riconosciuti dai sensori elettronici a bordo. Questo sistema, che può essere disattivato a discrezione del conducente, assicura una guida più sicura e rispettosa delle norme stradali, permettendo al veicolo di ottenere l’omologazione Global Safety Regulation.

La carrozzeria abbina in modo raffinato eleganza e sportività, nascondendo al suo interno un abitacolo ampio e accogliente, confezionato con cura sin nei minimi dettagli. Across Plug-in propone un pacchetto tecnico di prim’ordine: a comporlo sono un motore a benzina e due motori elettrici che sviluppano una potenza totale di sistema di 306 CV. A muovere l’auto sono di norma le unità elettriche, quella anteriore da 182 cv e quella posteriore da 54 cv. Il quattro cilindri 2.5 a ciclo Atkinson da 185 cv agisce sulle ruote solo quando si accelera con decisione o si procede ad andatura sostenuta. Negli altri frangenti rimane spento o si avvia solo per ricaricare la batteria, che ha una capacità di 18,1 kWh, assicura un’autonomia in modalità EV di 75 km nel ciclo misto (98 km in ambito urbano) e può essere ricaricata in meno di tre ore presso le postazioni con corrente alternata fino a 15A grazie al caricatore di bordo da 6,6kWh. Ci sono sempre a disposizione altre tre modalità di guida: quella ibrida Auto EV/HV, che massimizza l’efficienza, la HV, che dà la priorità alle prestazioni, e CHG, che attiva il motore termico per ripristinare la carica delle batterie in assenza di una presa di corrente.

Un altro punto di forza dell’Across Plug-in è la sua trazione integrale E-Four. Questo sistema gestisce la coppia motrice in modo automatico e intelligente, garantendo una trazione ottimale anche con il motore termico disattivato, grazie anche alla funzione Trail Mode che simula l’effetto di un differenziale autobloccante.

La dotazione di serie dell’Across Plug-in è particolarmente ricca e comprende vari sistemi di assistenza alla guida come frenata automatica d’emergenza, mantenimento attivo della corsia di marcia, monitoraggio dei colpi di sonno e della distrazione del pilota, monitoraggio degli angoli ciechi, commutazione automatica degli abbaglianti, e molto altro. Questi dispositivi aumentano la sicurezza del conducente e dei passeggeri, consolidando la posizione di Suzuki come leader nell’innovazione automobilistica.

Fonte Suzuki

Copyright Image: Sinergon LTD