Benelli TRK 702 X 2023 è una adventure pura, estremamente versatile, agile e maneggevole, pensata per affrontare ogni tipologia di percorso, sia su asfalto che in off-road e realizzata per poter finalmente intraprendere nuove ed emozionanti avventure. Passione, libertà e divertimento in una sola moto, qualsiasi strada si decida di percorrere e senza porre limiti alla voglia di viaggiare.

TRK 702 X è una moto ideale per chi desidera una due ruote solida, autentica e facile da utilizzare. Una moto che presenta un design unico ed estremamente riconoscibile, condiviso con la “sorella” stradale, dalle linee fluide e dinamiche, capace di offrire a questa due ruote Benelli un’indole molto aggressiva, dalla spiccata identità.

Benelli TRK 702 X 2023: design

Il design della TRK 702 X nasce dalla necessità di evolvere i concetti introdotti sul modello 800, consolidando e rendendo riconoscibili gli elementi stilistici più caratteristici, trasformandoli in stilemi propri della famiglia TRK. Elementi come il fanale, a doppio modulo led incastonato nell’iconica struttura della maschera o come il disegno del serbatoio, realizzato in metallo nella zona di contatto con le gambe del pilota, per avere il minimo dell’ingombro e permettere massima libertà di movimento, senza penalizzare la capienza del serbatoio, di ben 20 litri.

Altro tratto distintivo della nuova TRK 702 X sono i maniglioni posteriori, generosi ma perfettamente integrati nel profilo dei veicolo, longilinei, per offrire il massimo del comfort anche al passeggero e regalando al tempo stesso un elemento stilistico molto importante, andando a definire il retrotreno della moto.

Benelli TRK 702 X 2023: motore

Un design che si integra perfettamente con il nuovissimo motore Benelli bicilindrico frontemarcia da 698cc. Come la versione stradale, il cuore pulsante di TRK 702 X eroga una potenza di 76,2 CV (56 kW) a 8750 giri/min e una coppia di 68,2 Nm a 6250 giri/min, sempre pronto e grintoso. La distribuzione è a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, con comando a catena e albero motore con perni di manovella sfasati di 180°.

Iniezione elettronica con doppio corpo farfallato da 41 mm di diametro. Il gruppo trasmissione prevede invece un cambio a 6 marce estraibile lato frizione, assistito da una frizione in bagno d’olio con asservitore di coppia, che consente di ridurre notevolmente la forza da applicare alla leva frizione pur mantenendo gli innesti marcia morbidi e precisi. La motorizzazione di 698c.c. prevede anche la versione depotenziata a 35kW per patenti A2.

L’impianto frenante è composto da un doppio disco anteriore con pinza flottante a due pistoncini e al disco posteriore con pinza flottante a singolo pistoncino. I cerchi da 19” all’anteriore e da 17” in lega di alluminio con raggi in acciaio, montano rispettivamente pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR 110/80 e 150/70.

Come la versione stradale, questa nuova due ruote che presenta un ampio cupolino di serie, in grado di proteggere perfettamente sia il pilota che il passeggero. Come optional sono presenti manopole e sella pilota riscaldate, facilmente azionabili dal blocchetto comandi manubrio, retroilluminato, per offrire il massimo della visibilità anche di notte. TRK 702 X presenta inoltre un serbatoio dalla capacità di ben 20 litri.

Il gruppo ottico full led offre un design originale ed immediatamente riconoscibile. Questa due ruote offre inoltre un gruppo ottico full led e un display TFT a colori da 5’’ ad alta risoluzione, che dispone di una connessione bluetooth per collegarsi al telefono e mostrare le chiamate in ingresso, mentre tramite i blocchetti manubrio, sarà possibile aprire e chiudere la chiamata. Come optional TRK 702 X dispone inoltre di una innovativa on-board cam integrata nel becco anteriore della moto, che permette di registrare filmati e scattare foto in tempo reale, scaricando una applicazione sul proprio cellulare e collegandosi tramite wi-fi.

Benelli TRK 702 X sarà disponibile in colorazione Anthracite Grey e Moon Grey a partire da inizio primavera 2023.

