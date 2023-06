Puma All-Pro Nitro Scoot Henderson PE è la nuova silhouette da basket. La colorway di debutto celebra l’atleta di Puma Hoops Scoot Henderson ed è ispirata alla determinazione di Scoot in campo e alla sua infanzia a Marietta, in Georgia.

La All-Pro Nitro Scoot Henderson PE è un’ode alle lunghe notti passate a lavorare sodo, alle neon vibes di un diner aperto 24 ore su 24 e al mantra personale di Scoot, O.D.D: Overly Determined to Dominate. Le pedine presenti sul retro della silhouette si ispirano all’hometown diner preferito di Scoot, insieme al suo mantra O.D.D scritto in bold.

La nuova All-Pro Nitro è dotata della tecnologia high-performance di Puma per dare ai giocatori un’energia esplosiva in campo. Un morbido strato interno di schiuma Nitro fornisce ammortizzazione e reattività all’avampiede per ogni passo, mentre un solido strato esterno di schiuma Nitro offre una stabilità laterale mirata per tutti i movimenti multidirezionali.

La silhouette comprende anche una tomaia in maglia appositamente progettata, realizzata con materiali multizonali per un sostegno mirato, una calzata sostenuta ma traspirante e un sistema di allacciatura a cordoncino nell’avampiede per la stabilità laterale che si estende a tutta la scarpa. La collezione comprende anche jersey, tee, zip up, shorts e sweatpants con le grafiche e le stampe firmate da Scoot Henderson.

Puma All-Pro Nitro Scoot Henderson PE: la campagna

