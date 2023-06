Ellesse Pitti Uomo 2023: il brand presenta un’inedita anteprima della collezione di sneakers per la prossima primavera estate 2024 alla 104° edizione Pitti Immagine Uomo. Ed è proprio per l’estate 2024 che Ellesse propone una collezione ultra-contemporanea.

Con il fil rouge “Let’s play the game” la primavera estate 2024 di Ellesse presenta forme giocose, sportive e dalla forte personalità: retro-running e modelli a cassetta, riferimenti allo sport vintage, personalizzazioni “Extra-Size”, volumi importanti, trend “Mix & Match”, silhouette tecniche e l’immancabile gusto artigianale e rétro tipico del brand.

L’ispirazione? Il gioco, in tutte le sue forme! Con la primavera estate 2024 di Ellesse si entra in una dimensione creativa, sfidante, energica e divertente, fatta di fair play e voglia di vincere. Concetti che il brand conosce bene, e che “mette in campo” proponendo sneakers ispirate al mondo del tennis anni ’70, realizzate con geometrie estrose e creative, dalle tonalità monochrome ma con i tipici colori accesi “sporty” anni ’80 a far da contrasto, performanti e insieme sartoriali.

Calzature leggere, comode e versatili; modelli che incarnano il mix perfetto tra modernità e artigianalità, tra sportswear e outdoor, con attenzione alla sostenibilità attraverso l’utilizzo di materiali eco-friendly e a basso impatto ambientale come pelle sintetica, mesh riciclato, cotone organico e materiali provenienti da concerie certificate LWG (Leather Working Group).

Modello di punta della primavera estate 2024 è senz’altro Mitchell, carry over del brand ispirato al tennis anni ’80, realizzato con un “Mix & Match” di materiali, tra cui suede e pelle, con colori vivaci a contrasto e rifinito dal dettaglio dell’inserto laterale con il logo in rilievo. Sneakers dallo stile essenziale e dal fascino iconico.

