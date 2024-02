Seiko Astron GPS Solar: due nuovi segnatempo in limited edition

Seiko Astron GPS Solar sono i due nuovi orologi, in edizione limitata, con il design del quadrante ispirato alla notte stellata.

I nuovi segnatempo Astron GPS Solar, disponibili in edizione limitata di soli 1.200 pezzi ciascuno, rappresentano un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità, incarnando lo spirito innovativo e la maestria tecnica di Seiko. I nuovi modelli, appartenenti alle linee 5X e 3X, si distinguono per una serie di caratteristiche uniche.

La cassa e il bracciale in titanio IP nero, ispirati alla vastità e al mistero del cielo notturno, conferiscono agli orologi un aspetto sofisticato e contemporaneo. Il titanio, noto per la sua resistenza e leggerezza, è trattato con un rivestimento extra-duro che garantisce una protezione ottimale dai graffi.

Il quadrante glitterato è un omaggio al cielo stellato che si illumina all’alba, con dettagli color oro che evocano lo splendore di Venere e di altri corpi celesti. Il vetro zaffiro ad alta definizione, dotato di un rivestimento “super clear” brevettato da Seiko, assicura una visibilità eccezionale da ogni angolazione, mentre la tecnologia Lumibrite migliora la leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione.

L’Astron GPS Solar 5X propone una cassa da 42,7 mm dalla silhouette forte e decisa. L’ampia apertura del quadrante, gli indici tridimensionali nettamente tagliati e le lancette lunghe e affusolate garantiscono una agevole lettura dell’ora con un semplice colpo d’occhio.

Sul quadrante spiccano i tre sottoquadranti e la finestrella della data posta tra le ore 4 e 5. Anche il bracciale compatto, con le maglie a forma di H, contribuisce a dare una sensazione di solidità e si adatta in modo sicuro e confortevole al polso.

L’orologio è alimentato dal Calibro 5X53 Dual-Time, il movimento GPS Solar più avanzato e più sottile di Seiko che si collega alla rete GPS per mantenere la sua precisione ovunque nel mondo. Astron riceve automaticamente il segnale orario e può anche connettersi su richiesta a quattro o più satelliti GPS in orbita intorno alla Terra al fine di verificare la posizione di chi lo indossa e quindi identificare il fuso orario per determinare l’ora esatta.

Quando è necessario effettuare una regolazione del fuso orario, è sufficiente premere un pulsante e le lancette si muoveranno più velocemente per raggiungere l’ora locale esatta tenendo conto dell’ora legale grazie al sistema di spostamento indipendente di ciascuna lancetta. Inoltre, chi indossa l’orologio ha la possibilità di cambiare la visualizzazione principale in modo istantaneo dall’ora di casa a quella del paese dove si trova, e viceversa.

L’Astron GPS Solar 3X mostra un’estetica dinamica e un design rinnovato ed elegante. La solida cassa in titanio del diametro di 41,2 mm è caratterizzata da diverse sfaccettature con finiture a contrasto che le conferiscono una linea compatta. La lunetta in titanio di forma poligonale presenta sulla parte superiore una finitura satinata che si contrappone delicatamente alle superfici laterali lucide.

Le linee della cassa si snodano in modo fluido attraverso le anse fino al bracciale integrato, che si assottiglia delicatamente verso la chiusura, rafforzando l’aspetto armonioso di questo Astron GPS Solar. Sul quadrante, a ore 8 spicca l’indicatore multifunzione per le funzioni modalità aereo, indicazione della riserva di carica, regolazione manuale dell’ora, regolazione del fuso orario e ricezione del secondo intercalare. La finestrella della data è posizionata a ore 3. L’orologio è alimentato dal calibro 3X62 a carica solare, con funzioni ore, minuti, secondi, data e indicatore multifunzione.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD