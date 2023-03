Xiaomi Watch S1 Pro per gli amanti dello sport

Xiaomi Watch S1 Pro è la sintesi della fusione tra il design classico degli orologi e la tecnologia contemporanea degli smartwatch. Realizzato con materiali di prima qualità che trasmettono resistenza e stile, questo orologio vanta un importante display Amoled da 1,47″, una corona girevole e un vetro in cristallo di zaffiro antigraffio che ne assicura una funzionalità di lunga durata.

È disponibile in due varianti di colore, Black e Silver, caratterizzati una cassa argentata con cinturino in pelle marrone e una cassa nera con cinturino in gomma fluorurata nera, entrambe personalizzabili con oltre 100 quadranti per soddisfare tutti i gusti. Inoltre, il perno universale dell’orologio consente una facile intercambiabilità dei cinturini, aumentandone ulteriormente la versatilità.

Il design unificato dell’interfaccia utente e le animazioni ottimizzate di Xiaomi Watch S1 Pro migliorano l’estetica e la fluidità dello schermo, offrendo un’esperienza utente unica. Inoltre, le sue funzionalità avanzate di sincronizzazione eliminano il ritardo nella ricezione delle notifiche tra i dispositivi, garantendo un’esperienza d’uso fluida e semplice. L’orologio dispone anche di una funzione pop-up pairing, esclusiva degli smartphone Xiaomi, che rende il processo intuitivo anche durante la configurazione.

Xiaomi Watch S1 Pro tiene traccia in tempo reale di oltre 100 attività sportive. Per i runner, ad esempio, sono disponibili 10 programmi per soddisfare le diverse esigenze di fitness, tra cui combinazioni di corsa/camminata per i principianti o allenamenti mirati a bruciare i grassi e alla resistenza, e persino allenamenti a intervalli specifici per rafforzare la salute di cuore e polmoni.

Sono comprese inoltre una serie di funzioni di monitoraggio dei dati dell’allenamento e della salute che misurano le calorie bruciate, l’intensità dell’esercizio, la qualità del sonno, la frequenza cardiaca e il rilevamento della SpO₂, che consentono agli utenti di tenere facilmente sotto controllo i progressi dell’allenamento quotidiano e le condizioni di salute.

La batteria, che dura fino a 14 giorni, si ricarica rapidamente e con una ricarica di 10 minuti si ottengono altri 2 giorni di utilizzo. L’orologio è dotato di un potente altoparlante e un algoritmo di cancellazione del rumore AI che consente agli utenti di comunicare in modo fluido e chiaro quando si effettuano chiamate telefoniche Bluetooth. Inoltre, Xiaomi Watch S1 Pro è dotato di una comoda base di ricarica wireless in grado di caricare il dispositivo al 100% in 85 minuti.

Xiaomi Watch S1 Pro è disponibile a partire da 299,99 € su Amazon.

