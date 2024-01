Sguinzaglia il Drago che c’è in te con la nuova collezione di orologi Swatch!

La nuova collezione Swatch per l’Anno del Drago 2024 è composta da 5 orologi che incarnano carisma, intelligenza e sicurezza, perfetti per esprimere il vostro spirito ardente.

Per l’Anno del Drago, Swatch ha lanciato una collezione esclusiva che celebra il carisma, l’intelligenza e la sicurezza, qualità intrinseche di chi nasce sotto questo segno zodiacale. Questa nuova linea di orologi si ispira ai vibranti colori al neon tipici delle città asiatiche, simboleggiando le caratteristiche di potenza, forza e buon auspicio del drago. La collezione comprende cinque modelli unici, ognuno che riflette un aspetto diverso dell’iconografia del drago.

Swatch Anno del Drago 2024: la nuova collezione di orologi

Il primo modello, “Dragon in Cloud”, è parte della serie Big Bold. È ideale per chi desidera esprimere la propria personalità ardita senza compromessi. La combinazione di colori rappresenta purezza e virtuosismo, mentre la cassa e il vetro biosourced conferiscono un’essenza ecologica e moderna.

“Dragon in Wind PAY!” fa parte della linea New Gent di Swatch. Questo modello, abilitato alla funzione SwatchPAY!, combina il classico stile Swatch con l’innovazione. Con una cassa e un bracciale neri che contrastano con le tonalità infuocate del drago, è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra tradizione e modernità.

Il modello “Dragon in Waves” vanta una cassa Gent blu intenso da 34 mm, ideale per polsi più piccoli. La grafica del drago, abbinata ai colori pacifici e armoniosi, culla una palla dorata, simboleggiando saggezza e serenità.

“Dragon in Motion” è un tributo alla prosperità e alla buona fortuna. Il rosso vibrante si combina con dettagli dorati, creando un look contemporaneo ma celebrativo. Il cronografo New Irony Chrono presenta tocchi di acciaio inossidabile che si armonizzano con i colori caldi.

Infine, “Dragon in Gold” della linea Skin Irony, brilla nei toni dorati, simboleggiando prosperità, saggezza e nuovi inizi. Il suo stile minimalista è impreziosito da lancette luminose che brillano al buio, rappresentando un equilibrio perfetto tra discrezione e audacia.

La collezione, presentata in una speciale confezione a forma di cubo con i colori e i disegni del drago, è disponibile in tutti i negozi Swatch del mondo e online.

