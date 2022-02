MotoGP Unlimited è la serie composta da otto episodi, girata da durante la stagione 2021 del Campionato del Mondo MotoGP. Le telecamere di The Mediapro Studio hanno seguito i piloti dentro e fuori la pista mostrando le stelle della classe regina durante i preparativi ai Gran Premi.

Tuttavia, la nuova serie tv, che sarà trasmessa su Amazon Prime, sarà presentata in anteprima a Madrid il 16 febbraio e a Parigi il 17 febbraio. Marc Marquez e Fabio Quartararo insieme ad altre stelle saranno presenti alle due anteprime in programma questa settimana.

MotoGP Unlimited: presentazione a Madrid e Parigi

A seguire il dettaglio delle due anteprime.

MADRID

Al Cine Capitol alle ore 20:00 saranno trasmessi i primi due episodi. Saranno presenti i seguenti piloti: l’otto volte campione del mondo, Marc Marquez (Repsol Honda Team), il campione del mondo nel 2020, Joan Mir (Team Suzuki Ecstar), il 3° classificato del 2017 e 2019, Maverick Viñales (Aprilia Racing), Jack Miller (Ducati Lenovo Team) e il Rookie of the Year nel 2021, Jorge Martin (Pramac Racing).

PARIGI

All’Elysées Biarritz alle 20:30 saranno sempre trasmessi due episodi della docuserie. Piloti presenti: il campione del mondo in carica Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), il 2° classificato nel 2021 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) e Alex Rins (Team Suzuki Ecstar).

MotoGP Unlimited su Amazon Prime: le date di uscita

Per le date di uscita di MotoGP Unlimited bisognerà attendere ancora. La data di uscita di infatti confermata presto. Nell’attesa consigliamo il videogioco MotoGP 21 disponibile su Amazon Prime.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!