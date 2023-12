DFSK: listino prezzi ufficiale e importatore italiano

E’ China Car Company, con base operativa a Prato e sede legale a Livorno, l’unico importatore e distributore ufficiale in Italia per la linea di auto cinesi DFSK.

Fondata nel 2003, DFSK è un’azienda automobilistica cinese facente parte del DongFeng Group, il secondo maggiore produttore di automobili in Cina. Con oltre 3 milioni di auto vendute globalmente, DFSK ha segnato la storia come il primo brand cinese a esportare veicoli in Europa. Rientrando tra le prime 500 società in Cina, la DFSK distribuisce i suoi veicoli in più di 70 nazioni e possiede sette stabilimenti produttivi, incluso uno negli USA, nell’Indiana, oltre a un centro di ricerca e sviluppo nella Silicon Valley.

DFSK si affida a fornitori specializzati di fama internazionale per la produzione della sua gamma di veicoli, accedendo a tecnologie all’avanguardia e best-practice globali. Ciò garantisce standard elevati di qualità e affidabilità.

La linea SUV è vasta e diversificata, con modelli di vari segmenti dotati di caratteristiche di eccellenza, offrendo un eccezionale rapporto qualità-prezzo. La gamma include:

– DFSK Glory 500

– DFSK Glory 580

– DFSK Glory IX5

– DFSK Glory IX7

– DFSK E5 PHEV

Il listino parte da 16.988 Euro (IVA inclusa) per il modello Glory 500, che vanta un design moderno, ampio spazio e caratteristiche di alto livello. Le nuove auto, aggiornate con l’ultimo restyling, sono già in consegna alla rete di concessionari, attualmente in fase di espansione. Potete trovare qui l’elenco concessionari DFSK in Italia. mentre per tutto ciò che riguarda il mercato auto cinese, vi rimandiamo a China2Move.

Listino Prezzi DFSK

– DFSK Glory 500 M/T: 16.988 Euro

– DFSK Glory 500 CVT Standard: 18.788 Euro

– DFSK Glory 500 CVT Luxury: 20.588 Euro

– DFSK Glory 580 Intelligent: 25.988 Euro

– DFSK Glory IX5: 28.988 Euro

Vernice metallizzata 488 Euro, IVA inclusa, escluse IPT e messa in strada. I prezzi per i modelli IX7 e E5 Phev saranno annunciati prossimamente.

