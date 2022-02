Alfa Romeo F1 Team Orlen Web Eyewear: la nuova capsule collection

La partnership porterà la nuova immagine del brand Web sulla vettura C42 del team, sui caschi e sulle tute dei piloti Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.

Alfa Romeo F1 Team Orlen Web Eyewear: siglata la partnership pluriennale che, a partire dal 2022, li vedrà protagonisti di una nuova avventura nello straordinario Campionato del Mondo di Formula 1.

Una storia di eroici piloti lega questi due brand: il marchio Web nasce come riferimento per i modelli di occhiali indossati dai primi piloti dell’aviazione civile negli anni ’30. Oggi, dopo aver accompagnato le persone attraverso viaggi straordinari, la storia di Web Eyewear si trasforma per percorrere una nuova strada, insieme ad Alfa Romeo F1 Team Orlen, sui circuiti del motorsport più esclusivo del mondo.

Entrambi i brand quest’anno sono pronti a rimettersi in gioco. Web Eyewear mira ad ampliare la propria copertura internazionale valorizzando la propria immagine attraverso un nuovo look e una produzione caratterizzata da tecniche all’avanguardia e materiali di straordinaria qualità. Sauber Motorsport, la scuderia svizzera che gestisce la collaborazione con Alfa Romeo, uno dei marchi da corsa più prestigiosi in Italia e al mondo, è una delle sole dieci squadre di Formula Uno autorizzata a utilizzare il prestigioso marchio “F1 Team” e, dalla stagione 2022, è determinata a investire la propria esperienza nel campo dell’innovazione e le proprie competenze tecnologiche per competere al massimo livello in uno dei campionati di Formula 1 più sensazionali della storia.

A partire dalla prossima stagione, queste due rinnovate entità dichiarano l’obiettivo condiviso di diventare future protagoniste allo sguardo del mondo intero.

La partnership porterà la nuova immagine del brand Web sulla vettura C42 del team, sui caschi e sulle tute dei piloti Valtteri Bottas e Guanyu Zhou e sarà arricchita dallo sviluppo di una capsule collection disponibile dal secondo semestre 2022 dal design grintoso, con dettagli esclusivi su modelli da sole e da vista nati dalla passione per lo sport e da una grande ricerca tecnologica.

