Perché in aereo sarebbe meglio avere sedili rivolti all’indietro

Non è facile vedere aerei con sedili rivolti all’indietro, ma non è un’idea così strana come si potrebbe pensare. Ci sono moltissime caratteristiche interessanti da conoscere sugli aerei che prendiamo per andare in vacanza, come ad esempio il motivo per cui in aereo fa sempre freddo, perché i finestrini sono tondi o perchè il succo di pomodoro è più buono quando siamo in volo.

Ma che dire dei sedili rivolti contrario? Esistono diversi tipi di sedili per aerei, ma sono tutti rivolti verso la stessa direzione: in avanti. Sebbene i sedili degli aerei siano rivolti verso la parte anteriore della cabina, una ricerca rdimostra che forse siamo rivolti nella direzione sbagliata.

I sedili degli aerei dovrebbero essere rivolti all’indietro per una maggiore sicurezza?

Sì, sedersi all’indietro in aereo può essere più sicuro. Alcuni studi hanno dimostrato che i sedili rivolti all’indietro possono prevenire le lesioni e sostenere meglio il corpo. Una ricerca del British Medical Journal ha esaminato l’idoneità dei seggiolini auto per i bambini rivolti all’indietro. Ha concluso che questi seggiolini sono più efficaci del 75% nel prevenire lesioni spinali in caso di impatto rispetto ai seggiolini rivolti in avanti.

Oggi è normale tenere i bambini nei seggiolini rivolti all’indietro. La stessa logica si applica agli aerei. Se si è rivolti all’indietro, in caso di impatto si può ridurre lo stress al collo, alla schiena ed al capo. Una precauzione particolarmente importante per quanto riguarda la probabilità di lesioni.

Perché la maggior parte delle compagnie aeree non dispone di sedili rivolti all’indietro?

I sedili rivolti all’indietro sono più pesanti perchè in caso di incidente sono più sollecitati dal passeggero rispetto ai comuni sedili rivolti in avanti. Come abbiamo visto, in caso di frenata il passeggero è più protetto perchè spinge sul sedile con la tutta la schiena distribuendo meglio la pressione, e proprio per questo motivo il sedile deve essere più robusto.

Ma questo significa anche maggior perso, e quindi maggior consumo di carburante. Come avrete capito il nodo sono proprio i costi, almeno dal punto di vista delle linee aeree.

Quali aerei hanno i sedili rivolti all’indietro?

In questo caso non si tratta di questioni di sicurezza, ma di “incastrare” il maggior numero di sedili, o se preferite poltrone, in business o first class. In alcuni casi c’è un vero e proprio separatore per la privacy, in altri casi si tratta di passeggeri che viaggiano in coppia e che hanno piacere a sedersi uno di fronte all’altro.

Perché gli assistenti di volo sono seduti all’indietro?

Sebbene non ci sia una risposta definitiva sul perché gli assistenti di volo siano seduti all’indietro, si dice che sia per poter osservare direttamente i passeggeri. In questo modo gli assistenti di volo possono assicurarsi che tutti seguano i protocolli di sicurezza e possono reagire rapidamente in caso di emergenza.

—–

