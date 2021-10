Martini Racing abbigliamento 2022: la nuova linea heritage

La nuova collezione heritage di Martini Racing.

Martini Racing abbigliamento 2022: la quarantennale esperienza di Sparco nel settore Performance unita all’iconicità delle stripes Martini Racing sono il cocktail perfetto per una soluzione di personalizzazione auto che combina sportività ed eleganza.

Martini Racing abbigliamento 2022: accessori auto

E’ disponibile il nuovo sedile Circuit II QRT con speciale rivestimento in wrapping della scocca con livrea Martini Racing; Replica, la fedele copia dell’iconica tuta da meccanico Sparco – Martini Racing e la fascia parasole adesiva per parabrezza anteriore e lunotto posteriore con speciale livrea Martini Racing.

Ed infine la calzatura di sicurezza S1P leggera in stile sneakers con livrea speciale Martini Racing, con suola in Eva e battistrada in gomma “Multigrip”, tomaia in microfi bra velour e mesh traspirante. Comode per tutti gli usi.

Martini Racing abbigliamento 2022: abbigliamento

I più gettonati capi “dopo gara” in auge negli anni ’80 si rinnovano nei materiali e nel design e divengono icona di stile per far rivivere l’epopea Martini Racing nell’abbigliamento di tutti i giorni.

FIELD JACKET

La Field Jacket in tessuto tecnico con 4 tasche frontali, pregiati ricami e nastro livrea Martini Racing ricamato sulla manica. Il cappuccio è staccabile e regolabile con coulisse, maniche con chiusura regolabile. Doppia tasca interna. Zip specifica con nastrino Martini Racing stripes su flap di chiusura.

WINDSTOPPER

La giacca antivento con cappuccio in tessuto water-repellent, patch ricamate, nastrino “Martini Racing stripes” sulla manica.

GILET REPLICA

Disegno a V, in tessuto tecnico ripstop e pregiate patch ricamate. Interno in Nylon in contrasto colore con imbottitura 100 gr/m2. Zip specifica con nastrino Martini Racing stripes su flap di chiusura. Fondo e maniche elasticizzati, tasca interna.

FELPA HOODIE BIG STRIPES

La felpa con cappuccio con le tipiche strisce della livrea Martini Racing interamente ricamate. Patch ricamate su petto.

T-SHIRT BIG STRIPES

Le t-shirt in morbido jersey con le tipiche strisce della livrea Martini Racing.

S-POLE

Le sneakers di derivazione Karting con speciale livrea Martini Racing con suola karting, tomaia traspirante in tessuto e microfibra e doppio laccio.

TORQUE 01

La calzatura Occupational con livrea Martini Racing, ultraleggera e traspirante: con suola in phylon e fondo in gomma resistente agli olii e idrocarburi; resistenza allo scivolamento di livello SRA ed assorbimento di energia sul tallone.

CAP SIDE LOGO

Il Baseball Cap a 6 pannelli in Poliestere effetto scamosciato. Ricamo Martini Racing 3D e nastro con strisce sul retro.

SPORTBAG

Borsone morbido in tela di Cotone ad alta densità con dettagli stampati Martini Racing. Tracolla regolabile in lunghezza e amovibile.

