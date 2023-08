Rubano lo smartphone ai motociclisti: ecco come fanno.

Un video virale proveniente mostra un furto fulmineo di uno smartphone da parte di un motociclista, attirando l’attenzione dei media e dei netizen in tutto il mondo.

Il video, condiviso sul web, cattura un motociclista che viaggia lungo una strada trafficata con uno smartphone agganciato al manubrio della sua moto grazie a un supporto, per usarlo come navigatore satellitare. Ad un certo punto, un altro motociclista si affianca, e con una mossa rapida e coordinata, afferra lo smartphone e scappa via accelerando con la sua moto.

Il furto è stato ripreso dalla videocamera posizionata sul casco del motociclista derubato. Le immagini sono state pubblicate su varie piattaforme di social media, dove sono diventate virali in poco tempo.

Questo furto ha suscitato un’ondata di indignazione tra gli utenti dei social media che hanno espresso la loro preoccupazione per l’aumento della criminalità nelle strade del Brasile, da dove arriva il video. Inoltre, molti hanno messo in guardia i motociclisti contro il rischio di esporre oggetti di valore in vista, come gli smartphone, quando si viaggia su strade trafficate.

E’ importante sottolineare che, oltre al valore economico degli smartphone, questi dispositivi contengono spesso dati personali e informazioni sensibili che possono essere utilizzati dai criminali per scopi illeciti. Pertanto, gli esperti di sicurezza consigliano di adottare misure preventive per proteggere i propri dispositivi da furti e utilizzi impropri.

La polizia ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di essere a conoscenza dell’incidente e di aver avviato le indagini per individuare il sospetto. Nel frattempo, hanno esortato i cittadini a essere cauti e a non esporre oggetti di valore in pubblico per evitare di diventare bersagli di simili furti.

