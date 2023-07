Due norvegesi rubano un aereo e si schiantano poco dopo

Nel video un episodio davvero singolare che ha sconvolto l’aeroporto privato di Lista, in Norvegia, con un aereo coinvolto in un incidente dai risvolti insospettati. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia locale, il velivolo risulta essere stato rubato direttamente dall’aeroclub. Le autorità hanno già proceduto all’arresto di entrambe le persone coinvolte nell’incredibile evento.

Stupore e sgomento tra i membri del Farsund Luftsportsklubb, il club a cui l’aereo apparteneva in origine. Come scrive NRK, Bjørn Pedersen, capo della scuola e membro del Farsund Air Sports Club, ha espresso incredulità riguardo all’accaduto. “Siamo sorpresi che qualcuno sia riuscito a mettere in moto ed effettuare il decollo senza autorizzazione”, ha dichiarato Pedersen. Al momento, non è ancora nota l’identità dei soggetti a bordo del velivolo durante l’incidente, ma è escluso il coinvolgimento del club.

Un testimone oculare, Thomas Nissen, ha riferito di aver sentito un forte rumore mentre si trovava fuori con suo nipote, intenti a godersi una tazza di caffè. Alzando lo sguardo, hanno visto l’aereo volare a soli 30 metri dal tetto. Pochi istanti dopo, l’aereo si è schiantato su una collina a Lyngdal. I due uomini a bordo dell’aereo, sono state trovati coscienti al momento dei soccorsi e sono attualmente in cura presso l’ospedale di Kristiansand.

La dinamica dell’incidente ha lasciato perplessi sia i testimoni che gli operatori di emergenza. Nissen ha affermato che il pilota sembrava avere una certa dimestichezza con il velivolo, utilizzando le cime degli alberi come una sorta di resistenza aerea prima dello schianto. I servizi di emergenza hanno dovuto affrontare un terreno impervio e di difficile accesso per raggiungere il sito dell’incidente, rendendo l’operazione di soccorso ancora più delicata. Sul posto sono intervenuti l’elicottero di soccorso, i vigili del fuoco e l’ambulanza per prestare le prime cure ai feriti.

Al momento le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze dell’insolito furto dell’aereo e la dinamica dell’incidente.

