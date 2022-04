Nuovo Solaris 50 2022: a bordo il top di gamma della strumentazione B&G

B&G sigla una nuova partnership con Solaris Yachts.

Nuovo Solaris 50 2022: B&G, leader mondiale della navigazione a vela e della strumentazione nautica, annuncia una nuova partnership annuale con Solaris Yachts che va a consolidare la già proficua collaborazione tra i due marchi. In particolare, l’accordo prevede l’utilizzo degli strumenti B&G su tutte le imbarcazioni Solaris presentate ai prossimi Saloni Cannes, Genova e Dusseldorf per tutto il 2022 e parte del 2023. Prima fra tutte l’attesa presentazione del nuovo Solaris 50 presso la Marina di Monfalcone.

Il nuovo Solaris 50 sintetizza il meglio che si possa trovare a bordo di un performance cruiser di 15 metri. Le linee d’acqua di Solaris 50 rappresentano l’ultima soglia evolutiva dei progetti di Javier Soto Acebal, progettista di tutti i Solaris attualmente in gamma, che ha saputo conferire un ulteriore equilibrio di carena: incredibili prestazioni, ancora più alte, mantenendo sempre un morbido passaggio sull’onda.

A bordo ci sarà il top di gamma della strumentazione B&G come i sistemi di strumenti e autopilota H5000, che combinano esclusive funzionalità di navigazione a una tecnologia ideale per le competizioni in un pacchetto semplice da utilizzare, o come il display “intelligente” Nemesis capace di offrire una visualizzazione senza precedenti, con una personalizzazione completa oltre a modelli multi-funzione predefiniti e dashboard automatiche facili da usare. Il radar sarà invece HALO20+ a compressione d’impulso, il massimo in fatto di rilevamento dei bersagli e alti livelli di sicurezza insieme a immagini incredibilmente nitide a corto e a lungo raggio.

I prodotti per la navigazione di B&G si combinano perfettamente con la qualità dei componenti Solaris e la meticolosa attenzione ai dettagli del cantiere.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.