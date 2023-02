Fiart Miami Boat Show 2023: il cantiere partenopeo parteciperà per la prima volta al Miami International Boat Show e al Palm Beach Boat Show e presenta al pubblico statunitense due tra i suoi più amati modelli della gamma walkaround, il Seawalker 35 e il Seawalker 43.

Fiart Miami Boat Show 2023: Seawalker 35 e Seawalker 43

Al Miami International Boat Show che si terrà dal 15 al 19 febbraio 2023, si potrà ammirare da vicino il Seawalker 43, l’ammiraglia della gamma walkaround, un’imbarcazione di grande successo nel Mediterraneo, lunga 13,84 m per 3,99 di larghezza, modello estremamente versatile, ideale per chi cerca un cruiser veloce, proposto in sei diverse configurazioni in termini di motorizzazioni, può ospitare fino a 12 persone.

Accanto a SW43, debutterà anche il Seawalker 35, il più piccolo e recente della gamma walkaround, un natante con lunghezza di 9,99 mt (11,52 metri fuori tutto), barca maneggevole, veloce e divertente, che può ospitare fino a 10 persone, proposta sia in versione fuoribordo che entrobordo.

Sempre negli USA, dal 23 al 26 marzo, SW43 e SW35 saranno esposti al Palm Beach Boat Show, uno dei principali eventi fieristici americani dedicati alla nautica di lusso, che si tiene da oltre quarant’anni nell’esclusiva cornice di West Palm Beach in Florida.

I modelli 35, 39 e 43 della gamma Seawalker sono imbarcazioni progettate per le uscite giornaliere ma perfettamente a loro agio anche durante navigazioni a lungo raggio, peculiarità molto ricercata dagli armatori di un’imbarcazione walkaround.

Sopra coperta nei Seawalker Fiart si trovano comodi spazi conviviali, con prendisole, tavoli e divani, cucine perfettamente attrezzate e plance che consentono un facile accesso all’acqua e ai vani di stivaggio dei toys di bordo.

Sottocoperta la magia si ripete: in una barca Fiart ognuno trova il suo spazio e la sua privacy, con zone notte di altezza superiore alla media ed il comodo bagno con doccia separata.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.