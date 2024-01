La nuova Porsche Macan elettrica 2024 combina un design contemporaneo a prestazioni elevate: con un powertrain fino a 470 kW (639 CV), una ricarica rapida ad alte prestazioni fino a 270 kW e a un’autonomia di percorrenza fino a 613 km.

Caratterizzate da un design innovativo e intramontabile, da prestazioni tipiche di una Porsche, da un’autonomia estesa e da una grande praticità d’uso quotidiano, le nuove Macan 4 e Macan Turbo puntano a soddisfare pienamente tutte le esigenze: in abbinamento al Launch Control, la Macan 4 eroga fino a 300 kW (408 CV) di potenza in overboost, mentre la Macan Turbo arriva a 470 kW (639 CV).

I valori di coppia massima, rispettivamente di 650 e 1.130 Nm, garantiscono una performance squisitamente sportiva. La Macan 4 raggiunge i 100 km/h da ferma in 5,2 secondi, che si riducono a 3,3 secondi per la Macan Turbo. La velocità massima dei due modelli è, rispettivamente, di 220 e 260 km/h.

I motori elettrici attingono l’energia da una batteria agli ioni di litio posta nel sottoscocca, con una capacità di 100 kWh, di cui si possono utilizzare attivamente fino a 95 kWh. La potenza di carica in corrente continua raggiunge i 270 kW. La batteria può essere caricata dal 10 all’80% in circa 21 minuti presso le apposite colonnine di ricarica rapida. Durante la guida è possibile recuperare fino a 240 kW di potenza per mezzo dei motori elettrici. L’autonomia di percorrenza secondo lo standard WLTP è fino a 613 km per la Macan 4 e fino a 591 km per la Macan Turbo.

Dal punto di vista del design, i nuovi modelli Macan esibiscono proporzioni sportive con tratti da vera coupé. La nuova Macan monta cerchi fino a 22 pollici con pneumatici sfalsati. In termini di praticità e comfort, la nuova Macan è un suv prestazionale e a seconda del modello e dell’equipaggiamento, la capacità di carico dietro i sedili posteriori può raggiungere i 540 litri (modalità di carico).

A ciò si aggiunge un secondo vano bagagli sotto il cofano con una capacità di 84 litri. In questo modo si ottengono 127 litri in più rispetto al modello precedente. Se si abbatte completamente lo schienale dei sedili posteriori, la capacità del bagagliaio posteriore aumenta fino a 1.348 litri.

La Macan è dotata di un sistema di visualizzazione e di un’interfaccia operativa di ultima generazione che prevede fino a tre schermi, tra cui il quadro strumenti autoportante curvilineo da 12,6 pollici e lo schermo centrale da 10,9 pollici. Il sistema di infotainment di nuova generazione utilizza Android Automotive OS come sistema operativo.

Infine sia la Macan 4 che la Macan Turbo sono dotate di trazione integrale. I due motori elettrici sono gestiti dall’elettronica di potenza quasi in tempo reale. Il sistema Porsche Traction Management a gestione elettronica è cinque volte più veloce di un sistema di trazione integrale convenzionale.

