Ecco come potrebbe essere una Fiat 500 microcar

Al momento sappiamo che la microcar elettrica italiana in arrivo è la Fiat Topolino, con tutta probabilità il secondo rebranding della Citroën Ami dopo la Opel Rocks-e.

Ma c’è chi ha provato ad immaginare anche una seconda microcar torinese, con il nome di Fiat 500, anche se al momento sembra improbabile visto che la 500 elettrica esiste, ed è un veicolo a tutti gli effetti.

Una 500 microcar potrebbe avere successo?

Nel mercato delle auto elettriche, fin da subito, la Fiat 500 a batterie ha avuto molto successo, conquistando presto i primi posti tra le vetture a 0 emissioni più vendute in Italia e in Europa.

Ma tra i fattori che ne hanno impedito una diffusione ancora maggiore c’è sicuramente il prezzo, certo non più popolare come la 500 delle origini, e nemmeno come la 500 termica che, seppur non troppo economica neppure lei, è più a buon mercato.

Ecco perché una versione microcar della 500 elettrica potrebbe renderla di nuovo un’auto per tutti, come fu la 500 degli anni Cinquanta: i rendering la immaginano comunque moderna e ricercata, per cui rispetto alla Topolino, che come la Ami nasce per costare il meno possibile e quindi è fatta con materiali semplici e minimal, la 500 sarebbe un po’ più costosa, ma sempre popolare.

Difficile immaginare il comparto tecnico, che però, almeno dalle foto, sembra di livello, vicino a quello di un veicolo. Quindi potremmo aspettarci un motore potente e autonomia anche intorno ai 140 e i 150 km, che quindi la renderebbero adatta a spostamenti anche un po’ più lunghi, sempre in un contesto urbano.

Sull’estetica, i rendering spaziano molto: da chi la immagina sempre tondeggiante, a chi invece più moderna e futuristica, forse la meno probabile. Così come, del resto, è poco probabile che ne sarà mai prodotta una, almeno nel breve periodo.

—–

