Da lunedì 20 maggio 2024 a domenica 26 maggio 2024, ecco i controlli autovelox nelle diverse province del Lazio.

Nella settimana dal 20 al 26 maggio 2024, gli autovelox in Lazio saranno operativi su diverse strade statali, provinciali e autostrade. Questa misura, volta a migliorare la sicurezza stradale, mira a ridurre il numero di incidenti. Di seguito, le posizioni dei dispositivi di controllo della velocità per i prossimi giorni.

20 maggio 2024

Strada Statale SS/4 Salaria (RI)

Strada Provinciale SP/277 Asse di Frosinone (FR)

21 maggio 2024

Strada Statale SS/148 Loc Sabaudia (LT)

23 maggio 2024

Strada Statale SS/675 Umbro-Laziale (VT)

25 maggio 2024

Autostrada A/24 Tratta Castel Madama-Roma Est (RM)

26 maggio 2024

Autostrada A/12 Roma – Civitavecchia (RM)

Queste informazioni sono fondamentali per tutti gli automobilisti che circoleranno sulle strade laziali in queste date. Guidare rispettando i limiti di velocità non solo evita sanzioni, ma contribuisce anche alla sicurezza di tutti gli utenti della strada. Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla segnaletica e ai limiti di velocità indicati lungo questi tratti.

Fonte Polizia di Stato

Copyright Image: Sinergon LTD