Vergilius: differenze con Tutor e Autovelox, dove è posizionato

Vergilius è il nuovo sistema rilevazione di velocità: come funziona, differenze con il Tutor, le sanzioni per eccesso di velocità.

La sicurezza stradale in Italia fa un significativo passo avanti con l’introduzione di Vergilius, un sistema di rilevamento della velocità che promette di ridurre gli incidenti e promuovere una guida più responsabile sulle autostrade, ma non solo.

Cos’è Vergilius?

Vergilius si presenta come l’ultima frontiera nella tecnologia di monitoraggio della velocità sulle strade italiane. A differenza del suo predecessore, il Tutor, che misurava unicamente la velocità media tra due punti, Vergilius amplia il raggio d’azione includendo la rilevazione della velocità istantanea sotto specifici portali dotati di videocamere. Questa capacità di rilevare le infrazioni in tempo reale permette un controllo più stretto e preciso, mirando a un netto miglioramento della sicurezza stradale.

Differenze con il Tutor, dov’è posizionato

Le principali differenze tra Vergilius e il Tutor risiedono nella metodologia di rilevamento e nell’ambito di applicazione. Il Tutor si limitava al calcolo della velocità media su tratti autostradali gestiti da Autostrade per l’Italia e società affiliate, qui l’elenco dei tutor attivi in autostrada.

Vergilius estende il suo campo d’azione a strade extraurbane gestite dall’Anas, oltre a incorporare la rilevazione della velocità istantanea. Inoltre, Vergilius è caratterizzato da una tolleranza del 5% nelle sue rilevazioni, standardizzando così il margine di errore accettato nelle misurazioni.

L’importanza di Vergilius

L’introduzione di Vergilius rappresenta un importante traguardo nel contesto della sicurezza stradale italiana. La sua capacità di monitorare non solo la velocità media ma anche quella istantanea permette di identificare con maggiore precisione le infrazioni, incentivando i conducenti a mantenere comportamenti di guida responsabili. Questo sistema di monitoraggio avanzato si traduce in una diminuzione potenziale degli incidenti e delle vittime sulla strada, contribuendo a rendere l’ambiente stradale più sicuro per tutti.

Le multe per eccesso di velocità in Italia

Le sanzioni per chi supera i limiti di velocità in Italia sono stabilite dall’articolo 142 del Codice della Strada e variano in base alla gravità dell’infrazione:

– Superare il limite di velocità di meno di 10 km/h comporta una multa da 42 a 173 euro.

– Andare oltre i limiti tra i 10 e i 40 km/h prevede sanzioni economiche da 173 a 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente.

– Chi supera il limite di 40 a 60 km/h deve affrontare multe da 544 a 2.174 euro, decurtazione di 6 punti con possibile sospensione della patente da uno a tre mesi.

– Infine, superare i limiti di oltre 60 km/h può risultare in multe da 847 a 3.389 euro, con la decurtazione di 10 punti sulla patente, e sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.

Con la sua tecnologia avanzata, Vergelius non solo punta a ridurre gli incidenti ma anche a instillare una cultura della guida responsabile.

Copyright Image: Sinergon LTD