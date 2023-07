Per il prossimo F1 Gran Premio Belgio 2023, Esteban Ocon, il pilota del team Alpine e amico della Maison, Esteban Ocon, indosserà un casco unico realizzato nei colori del brand e con l’iconico nome Bell & Ross. Per un driver, niente potrebbe essere più personale del casco che indossa.

“Il mio casco è la mia identità”, racconta Esteban Ocon, pilota francese per il team Alpine. “Quando chiudi la visiera, sei nella tua bolla personale”.

F1 Gran Premio Belgio 2023 Esteban Ocon: il casco unico con Bell & Ross, il video

Tra tutti i possibili design, il giovane pilota ha optato per uno risolutamente orientato alla gara. Il logo di Bell & Ross si trova sopra la visiera insieme al nome del team Alpine, ma è impossibile non vedere il simbolo del brand in cima al casco: una grande & commerciale. I blocchi di colore concentrici in rosso, bianco, e nero, insieme agli elementi a scacchi in stile da corsa, danno al casco un’inconfondibile sensazione di ispirazione orologiera.

Richiamando la lancetta dei secondi del brand, il design accoglie sottilmente il logo Alpine, come sul quadrante dell’orologio Bell & Ross. Il casco sarà indossato esclusivamente da Esteban Ocon per il Gran Premio del Belgio.

L’intervista con Esteban Ocon

Dopo il Gran Premio di Monaco, come ci si sente a uscire dalla macchina, togliersi il casco e dire, “Sono sul podio”?

C’è soprattutto solo la felicità di oltrepassare il traguardo, con tutta la pressione durante la gara e tutti i suoi colpi di scena. Ci siamo presi il podio! E veramente, rivivi il tutto quando oltrepassi la linea di arrivo e salti nelle braccia del team con tutte le persone attorno a te che ci hanno lavorato. Sei stato dietro il volante e hai indossato il casco per diversi anni, fin dalla Eurocup Formula Renault.

Il kit è cambiato molto in termini di comfort e sicurezza?

Sì, notevolmente. Ho usato i caschi Bell fin da quando sono entrato nella scuderia Renault alla fine del 2012. Ci sono stati un sacco di cambiamenti alla forma, e rinforzi aggiunti sulla parte frontale del casco. Le visiere sono più piccole e più compatte. Dall’incidente di Felipe Massa, quando fu colpito da una molla, i caschi ora hanno ampi rinforzi sulla parte frontale della struttura, da qui la fascia di carbonio nella visiera. Tutto questo è integrato all’interno del casco.

Quando gareggi, cosa vedi dal sedile del pilota con indosso il tuo casco?

Per me, è la migliore sensazione: quando chiudi la visiera, sei nella tua bolla personale. Sei solo tu. Non c’è nulla intorno e ti puoi focalizzare su ciò che è importante. C’è solo il momento presente: io, la gara e la macchina. Per me, non esiste niente di meglio di quel momento.

Di tutte le parti del tuo abbigliamento da pilota, la più personale è il tuo casco?

Sì, il mio casco è la mia identità. È l’unica cosa che posso progettare da solo. Scelgo i colori da usare e lavoro con chiunque io voglia che lo realizzi. È la nostra piccola libertà come piloti. Il resto deve essere fatto dal team.

Indosserai un casco speciale di Bell & Ross per il Gran Premio del Belgio 2023. Il casco del pilota è una libertà di espressione per te?

Per me, è un onore realizzare un casco con Bell & Ross. Sono molto felice di essere stato parte della famiglia di Bell & Ross per anni. Ho una storia speciale con la Maison. Creare un casco con un brand orologiero è sempre stato un sogno ed era solamente logico farlo con Bell & Ross. Dal 2016 e dai miei inizi con la Formula 1, il brand è sempre stato in prima linea per supportarmi. Ovviamente, sono un grande fan dei loro prodotti e sono orgoglioso di indossare i loro orologi in giro per il mondo. Il casco sarà incredibile, vedrete! Sarà fuori dal comune.

Come è nata l’idea di fare un casco con Bell & Ross?

Veramente, sono stato io a suggerirlo! Per me, era logico crearlo con Bell & Ross. Ne avevo già parlato con Carlos Rosillo, dovevamo solo scegliere una gara. Il momento sta per arrivare e penso che piacerà a tutti. È stato un vero successo. Abbiamo lavorato su diverse iterazioni, da quelle artistiche a quelle più meccaniche. Per me, come qualcuno che apprezza una bella meccanica, era più logico procedere con qualcosa di molto orientato alla gara. Questo è ciò che siamo riusciti a ottenere con il casco.

La tua relazione con Bell & Ross …

È molto di più che qualcosa di ufficiale sulla carta. Loro sono state le prime persone che mi hanno approcciato. Ho ricevuto un orologio esclusivo per celebrare la mia vittoria, con la bandiera ungherese e incisioni molto specifiche: un numero di serie unico e le mie iniziali. Sono orgoglioso di poter indossare questo X1 sin dall’Ungheria. Che siano orologi lifestyle o da corsa, c’è qualcosa di speciale che li riguarda che mi attira enormemente.

Indossi un casco differente per ogni gara o lo stesso più di una volta?

Entrambe le opzioni. I piloti indossano diversi caschi durante l’anno, perché si usurano velocemente. Ci sono diversi sassi che levigano la vernice sulla parte frontale. È importante ruotare i caschi per tenerli puliti. Generalmente, li indossiamo diverse volte, ma questo casco è fatto apposta per il Gran Premio del Belgio e lo indosserò per tutto il weekend.

—–

