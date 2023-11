La nuova Land Rover Defender SW11 Limited Edition è stata presentata sul palcoscenico della Milan Music Week 2023. La Defender SW11 Limited Edition è un omaggio ai ritmi e ai colori di Battersea, uno dei quartieri più contemporanei di Londra, noto per il suo codice postale SW11. Questa edizione speciale riflette l’anima urbana del quartiere, portando un pezzo di Londra nelle strade di Milano.

L’evento si è tenuto nella Defender House di Via Archimede a Milano, un luogo che rappresenta il nuovo approccio di Jaguar Land Rover. Sotto il motto “Embrace the Impossible”, la Defender House ha aperto le sue porte per due giornate di talk e musica, in collaborazione con la stazione radio londinese NTS, che riflette il legame profondo tra la Defender SW11 e la cultura underground.

Prodotta in soli 50 esemplari ed esclusivamente per l’Italia, la Land Rover Defender SW11 Limited Edition è un concentrato di stile e innovazione. Questa edizione limitata enfatizza il concetto di esplorazione urbana sia visiva che sonora, con accenti e dettagli stilistici che richiamano il verde lussureggiante del Battery Park di Londra.

Il primo giorno dell’evento, intitolato “Exploring the In”, ha visto protagonisti gli artisti italiani e le loro interpretazioni della scena urbana milanese. Oggi, per l’evento “Venturing the Out”, NTS Radio guida una discussione sui nuovi volti e nomi emergenti della scena musicale londinese, dimostrando come la metropoli continui ad influenzare la creatività globale.

