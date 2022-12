MBM Kairos Plus: la nuovissima e-MTB front suspended per il cross country

La nuovissima MBM Kairos Plus è una e-MTB Hardtail-Front Suspended dedicata al Cross Country medio e leggero realizzata in alluminio 6061 idroformato, tecnica che rende il telaio ancora più leggero e soprattutto rigidissimo.

MBM Kairos Plus: caratteristiche

Stesso carattere della sorella maggiore (la nuova Kairos Pro), ma adatta ad una platea più vasta, la nuova bici e-MTB Front Kairos Plus monta ruote da 29”, forcella Suntour XCR 34 Boost LOR – Travel 110 mm, cassetta posteriore Shimano Deore M5100 11/42 a 11 velocità e freni a disco Shimano RT10 Center Lock da 180 sia sull’anteriore, sia sul posteriore.

Il motore centrale è l’italianissimo Oli Sport da 85 Nm il quale si integra perfettamente nella parte bassa del telaio e con i suoi soli 3,3 kg di peso dona grande equilibrio alla nuova hard-tail di casa MBM, oltre a potenza e fluidità di erogazione.

La piastra motore della Kairos Plus, perfettamente integrata nel design del telaio, si lega al tubo obliquo attraverso una connessione “maschio/femmina”. Il successivo processo di saldatura conferisce maggiore robustezza e resistenza all’intera struttura.

La batteria (Phylion Integrated BN-21L, 36V, 14,5 Ah, 522 Wh) è integrata nel tubo obliquo ed è chiusa da una cover in alluminio presente nella parte più bassa. Il sistema di cablaggio è totalmente integrato. I cavi attraversano il telaio entrando dal tubo sterzo, dotato di passafili in gomma customizzati, fino a raggiungere i foderi posteriori bassi passando per il tubo obliquo. La presa di ricarica sul tubo piantone è comoda e facile da raggiungere.

Di facile lettura è il display LCD posizionato proprio al centro del manubrio. Permette un controllo accurato di tutte le informazioni compreso, naturalmente, il livello di carica della batteria e quello di assistenza del motore.

MBM Kairos Plus: il motore

Il motore Oli Sport Plus da 85 Nm è stato immaginato per avere due precise caratteristiche: affidabilità e fluidità di pedalata. Per quanto riguarda la fluidità di pedalata, vengono adottati ben 4 sensori di coppia (il doppio rispetto ai concorrenti) ad altissima precisione.

Questo permette un monitoraggio attento e costante della forza applicata sui pedali dal ciclista e, conseguentemente, una risposta immediata del motore.

Il risultato è una pedalata che si avvicina moltissimo a quella naturale, per una migliore gestione della potenza che arriva alla ruota, e una grande agilità anche nelle condizioni più difficili come fondi sconnessi o scivolosi. Una piccola magia, inoltre, avviene a basse velocità con ripartenze da fermo fluide e “muscolose”. Grazie alla qualità dell’avvolgimento dello statore, e alla raffinatezza dell’elettronica, più del 90% della coppia massima è già disponibile a meno di 30 pedalate al minuto.

Ma non finisce qui. Anche ad alta cadenza, oltre le 100 pedalate al minuto, il motore Oli Sport Plus continua a sostenere il ciclista in modo totalmente lineare assicurando grande efficienza e una spinta costante. Grazie ai suoi 85 Nm, lo Sport Plus toglie da qualsiasi impaccio anche l’endurista più avventuroso ed è in grado di spingere anche in condizioni estreme. I livelli di assistenza disponibili sono cinque e capaci di soddisfare qualsiasi situazione si debba fronteggiare. La nuova MBM Kairos Plus costa 3.090 euro IVA inclusa.

