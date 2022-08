La drag race tra una Ebike da 10 kW e una Mustang GT 5.0

Nella drag race di oggi abbiamo in sfida una e-bike fatta in casa ed una Ford Mustang GT da 400 cv del 2017. L’idea arriva direttamente dal canale YouTube All Things Electric, io cui creatore ha costruito una e-bike personalizzata in grado di raggiungere i 18 cavalli (!).

Ciò che sorprende, guardando il video, non è tanto la drag race, ma che per i primi duecento metri l’e-bike riesca a stare davanti alla Ford Mustang. Solo negli ultimi secondi della gara l’auto si porta avanti e vince. La bicicletta replica questi risultati in modo sorprendente, nei tre round della gara.

Nel video, il creatore parla della creazione di una nuova bicicletta che raddoppierà la potenza attuale e potrebbe addirittura creare una serie di video sul processo di costruzione.

Secondo il creatore del video, la bici elettrica è in grado di raggiungere i 100 km/h grazie a una batteria personalizzata da 20.000 mAh che alimenta un singolo motore sul mozzo e che produce circa 18 cavalli di potenza massima. L’intera configurazione della bicicletta pesa poco più di 31 kg. Non male, vero?

